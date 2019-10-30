Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye kaldırıldı

Evinin banyosunda geçirdiği kaza sonucu kaburgalarında kırık meydana gelen ve hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil buradaki tedavisi sırasında 'Kaçış sendromu' hastalığının nüksetmesi dolayısıyla uzun süre yoğun bakımda yattı. Erbil, Temmuz ayında taburcu olmuştu.
Televizyon programına bağlanan Erbil'in basın danışmanı Perim Özgeldi yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Ağır bir durum yok. Dün gece ağır bir yemek yediği için rahatsızlandı. Kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Şu anda tedavi devam ediyor.