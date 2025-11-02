Kadıköy’ün yeni lezzet durakları

Terminal Kadıköy İstanbul’un yeni lezzet noktası ve yeni gastronomi durağı olmaya hazırlanıyor. Söğütlüçeşme’de yüksek hızlı tren, Marmaray ve metrobüs hatlarının kesişim noktası 13 yatay ve 1 dikey sokaktan oluşan ve özgün mimarisiyle dikkat çekiyor. Burada hem yerel hem ulusal markalar bir araya geliyor. İşte yeni açılan 5 lezzet durağı…

Shvili Georgian Bistro: Gürcü restoran markası Shvili Georgian Bistro Türkiye’deki ilk şubesini açtı. Dünya genelinde 70’ten fazla restorana sahip olan Tigrus Holding beş yıl içinde Ankara, İzmir ve Bursa dahil büyükşehirlerde 20 şube daha açmayı planlıyor. Henrik Winther tarafından kurulan Shvili Georgian Bistro adını Gürcüce’de “çocuk” anlamına gelen şvili kelimesinden alıyor. Bu isim, kültürel mirası koruyarak geleceğe taşıma felsefesini simgeliyor. Lezzetlerin ardındaki isim ise şef Lika Mardaleishvili.

Söğütlü Lokanta: Adını Söğütlüçeşme’den alan lokantada geleneksel Anadolu mutfağı lezzetleri şef Deniz Şahin önderliğinde yorumlanıyor. Ayrıca “Salı Masaları – Soframızda Ayda Bir Şehir” ile Anadolu’nun gastronomik zenginlikleri keşfe çıkarılıyor. Seride ilk olarak Çorum lezzetlerine yer verildi. Menüde ise Çorum mutfağının öne çıkan tatları; kargı tulumu, Çorum leblebisi, tereyağlı su böreği, kaz çullama, ekşili erik yahni, İskilip dolması ve özel tatlı beyaz gül baklava yer aldı.

Cezayir Usta: Ankara, Bodrum, Denizli ve Fethiye’den sonra yeni şubesini açan Cezayir Usta odun ateşinde hazırladığı ve yıllar boyunca adından söz ettiren yatık döneri misafirlerine sunuyor. Odun ateşinde yatay pişen döner, tazelikten ödün verilmeden, aynı sadelikle hazırlanıyor. 24 saat süren marine sürecinin ardından, yalnızca çam ve meşe karışımından oluşan odun ateşinde pişirilen dönerin her diliminde farklı aromayı ve yumuşak dokuyu hissetmek mümkün.

Ters Köşe Restoran: Ankara ve Bodrum’dan sonra üçüncü şubesini açan Ters Köşe Restoran ‘Akustik Arabesk’ konseptiyle her çarşamba misafirlerini bekliyor. Kendine has tarzıyla şekillenen bu seri, sadece bir yeme-içme etkinliği değil; sohbetin, ritüelin ve kültürel etkileşimin bir araya geldiği yeni nesil bir meyhane yolculuğu sunuyor. Geleneksel meyhane kültürüne çağdaş ve özgün bir bakış getiren bu akşamlar müziğin ritmiyle buluşuyor.

Onur Kebap: 1990 yılında Adana Seyhan’da kurulan Onur Kebap İstanbul’da ilk şubesini açtı. Geleneksel Adana kebapçısı kimliğini modern bir yorumla buluşturan marka malzemelerini yerel üreticilerden temin ediyor, etleri ise Adana’daki özel kasaplarından İstanbul’a getiriyor. Menüde mezeler, Adana usulü lahmacun ve pideler, ızgara ve fırın etlerin yanısıra patlıcanla hazırlanan özel vegan lahmacun ve çeşitli vegan mezeler de yer alıyor. Şef Şevket Usta’nın özel tarifiyle hazırladığı kuzu etinden yapılan “Yağlı Kara”, restoranın imza lezzeti olarak öne çıkıyor.

Deli Deli: Gastronomi dünyasına yeni bir soluk getirme iddiasıyla “Grand Table” serisini başlatan Deli Deli, sınırlı sayıda misafirle her ay yalnızca bir kez gerçekleştirilecek özel buluşma ile farklı mutfak kültürlerini keşfe çıkarıyor. Serinin ilk durağı ise Fransız mutfağına ayrılıyor. Artizan şarküteri anlayışını modern bistro yaklaşımıyla bir araya getirerek özgün bir gastronomi deneyimi sunan mekânda menüler şef Nizar Alazi’nin özenli dokunuşlarıyla hazırlanıyor.

GÖZÜME TAKILANLAR

Ünlü şeflerden iyilik atölyesi

İş hayatına atılmak istediği halde buna fırsat bulamayan, mutfağı profesyonel kariyer olarak hedefleyen deprem bölgesindeki kadınlar ünlü şeflerden pizza, makarna ve tatlı yapım teknikleri üzerine eğitim aldı. Kızılay’ın “İyilikle Pişen Hayatlar” eğitimleri kapsamında Gaziantep, Hatay ve Adıyaman’dan sonra dördüncüsünün düzenlendiği İstanbul’daki atölyede ünlü şefler Danilo Zanna, Beyza Huri Aydın, Barbaros Yoloğlu, Somer Sivrioğlu ders verdi.

Gıda ‘renk sensörü’ buluşu

Prof. Dr. Gonca Alak’ın üzerinde çalışıp geliştirdiği ağızdan beslenemeyen hastaların kullandığı beslenme torbasındaki gıdanın bozulup bozulmadığını gösteren renk sensörü Türk Patent ve Marka Kurumu'nca buluş olarak tescil edildi. Mikroçip entegreli akıllı beslenme torbası adı verilen buluş sayesinde beslenme torbasına entegre sensör ve mikroçiplerle bozulan gıdanın ambalajda oluşacak renk değişimi ile tespit edilebilecek, ambalaj renk değişimi baz alınarak beslenme solüsyonunun tüketime uygun olup olmadığı izlenebilecek.

Manavgat’ın ‘altın susamı’

Antalya ili Manavgat ilçesinin altın gibi kıymetli altın susamı tescilli lezzetlerden. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası başvurusuyla Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından mart ayında coğrafi işaretle tescil edildi.

Susamın gastronomi turizmine kazandırılması ve uluslararası alanda tanınırlığının artırılması için çalışmalar yürüten Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü “altın susamlı somon şiş”, “susamlı karides pane”, “altına bürünmüş karyağdı”, “sonbahar ışıltısı çorbası”, “ballı susam rüyası”, “altın ceketli piliç”, “köklerden gelen”, “somon fileto ızgara”, “Torosların kuzu sırrı” ve “kabak puf” lezzetlerini bir etkinlik düzenleyerek tanıttı.

1450’li yıllardan kalma Manavgat tımar defterlerinde kayıtlı tahinhanelerden alınan vergilerden Manavgat’ta susam üretiminin varlığının 1450’lerden daha eskiye dayandığı anlaşılıyor. Osmanlı Sarayı sofraları için tahin üretmiş olan Manavgat ilçesinde susam üretimi halkın tarım faaliyetleri arasında önemli yer tutar.

Manavgat susamı yüzde 50-60 oranında yağ muhtevası yanısıra boyutu, rengi ve aroması bakımından ulusal ve uluslararası çapta bilinirliğe sahiptir.







