Kadınlardan Şule Yüksel’e vefa: Adı Kuzey Makedonya’da yaşatılacak

Kuzey Makedonya’da üniversite eğitimini tamamlamak adına öğrenciler, ülkenin birçok şehrinden başkent Üsküp’e gidiyor. Özellikle fakir ailelerden gelen kızların eğitim süresi boyunca barınma sağlayacakları güvenilir yurtlara ihtiyaç bulunuyor. Güvenilir barınma ortamları, bölgede azınlık olarak yaşayan Müslüman kızların üniversite eğitimleri esnasında kendi kimliklerini muhafaza edebilmesi için önem arz ediyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı da dünyanın dört bir yanında inşa ettiği kalıcı eserlerle mağdur ve mazlum Müslümanlara umut olmaya devam ediyor. Bu kapsamda İHH Kadın Kolları Koordinatörlüğü, hem Üsküp’teki ihtiyacı karşılamak hem de Türkiye’de bir döneme damgasını vurmuş olan Şule Yüksel Şenler’in hayalini gerçekleştirmek adına bir kız yurdu inşa ediyor. Müslüman çocukların ahlaklı, manevi değerlerine bağlı ve Balkanlar’ın geleceğinde söz sahibi olacak donanımda yetişmesinin öngörüldüğü yurtta aynı anda 100 öğrenci barınabilecek. Yurt içerisinde ayrıca kütüphane, etüt odası, mescit, toplantı salonu ve yemekhane gibi çeşitli imkanlar da bulunacak.

Proje Şenler’in arzusuydu

Şule Yüksel Şenler Kız Öğrenci Yurdu’nun tanıtımı için İHH Genel Merkezi’nde bir program düzenlendi. Toplantıya 20 farklı kadın STK temsilcisi ile bazı gazeteciler katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan İHH Kadın Kolları Başkanı Ayşe Müzeyyen Taşçı, projeye neden Şule Yüksel Şenler’in ismini verdiklerini şu şekilde özetledi:

“Şule Yüksel Şenler, Türkiye’nin bir dönemine damgasını vurmuş, özellikle Huzur Sokağı romanı ve konferansları ile pek çok kişinin manevi dünyasına dokunmuş bir dava insanıydı. 1960’lardan 2019’a kadar gelen kuşaklar üzerinde önemli tesirleri bulunan, başörtüsü mücadelesine öncülük etmiş olan Şule Yüksel Şenler’e yönelik İHH Kadın Kolları olarak çok anlamlı bir proje başlattık. Sizlerin destekleriyle Üsküp’te 100 kız kardeşimizin barınabileceği bir kız yurdu inşa edeceğiz. Böyle bir kız yurdu açabilmek, Şenler’in arzusuydu. İnşallah en kısa zamanda bu proje için gerekli miktarı tamamlayabilir ve ablamızın hayalini gerçekleştirebiliriz.”

Yurt inşasına destek olmak için

Şule Yüksel Şenler adına Üsküp’te inşa edilecek olan kız yurduna destek olmak için hayırseverler tüm operatörlerden SULEYUKSEL yazıp 3072’ye kısa mesaj gönderdiğinde 5 TL katkıda bulunabiliyor. Daha fazla yardım etmek isteyenler ise İHH’nın banka hesap numaralarına PROJE KODU 11900 yazarak yurt inşasına destek verebiliyor.

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