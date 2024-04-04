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Hayat

Kadir İnanır'ın sağlık durumunda yeni gelişme

74 yaşındaki oyuncu Kadir İnanır'ın Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sona erdi.

10:24 - 4/04/2024 الخميس
AA
Kadir İnanır
Kadir İnanır

Beykoz'da yaşadığı evde 24 Mart'ta rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sanatçı, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alınmış ve tedbir amaçlı entübe edilmişti.


Tedavinin iyi gitmesi nedeniyle 27 Mart'ta ekstübe edilen İnanır, 1 Nisan'da yoğun bakımdan çıkarılarak, servise alındı.


Servise alındıktan sonra yakınlarıyla birebir temas kuran ve toparlama sürecine giren, fakat rehabilitasyon süreci devam edecek olan sanatçı, bugün hastaneden taburcu oldu.


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Usta oyuncu Kadir İnanır’ın geçtiğimiz pazar günü geçirdiği inme sonucu tedavi altına alınmasının ardından uzmanlar, böyle bir tabloda hastanın en kısa sürede ’inme merkezi’ olan bir hastaneye götürülmesinin önemine dikkat çekti. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam ile ilk müdahalesini yapan ekipten Nöroloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Nevin Pazarcı ve Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Mustafa Demir, usta sanatçının Beykoz’daki evinden hastaneye nakli ve acilde değerlendirilmesi sonrası tedaviye başlanmasının, toplamda 20 dakika gibi rekor bir sürede gerçekleşmesiyle büyük bir tehlike atlattığına dikkat çekti. Uzmanlar inme şüphesinde hiç beklemeden 112 Acil Çağrı Merkezi’nin aranması gerektiğini vurguladı.





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