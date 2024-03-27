Usta oyuncu Kadir İnanır’ın geçtiğimiz pazar günü geçirdiği inme sonucu tedavi altına alınmasının ardından uzmanlar, böyle bir tabloda hastanın en kısa sürede ’inme merkezi’ olan bir hastaneye götürülmesinin önemine dikkat çekti. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam ile ilk müdahalesini yapan ekipten Nöroloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Nevin Pazarcı ve Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Mustafa Demir, usta sanatçının Beykoz’daki evinden hastaneye nakli ve acilde değerlendirilmesi sonrası tedaviye başlanmasının, toplamda 20 dakika gibi rekor bir sürede gerçekleşmesiyle büyük bir tehlike atlattığına dikkat çekti. Uzmanlar inme şüphesinde hiç beklemeden 112 Acil Çağrı Merkezi’nin aranması gerektiğini vurguladı.