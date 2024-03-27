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Hayat

Yoğun bakıma alınmıştı: Kadir İnanır'dan haber var! Doktoru açıkladı

Sanatçı Kadir İnanır'ın uyandırıldığını açıklayan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, "Bilinci açık, mesajlara gülümseyerek cevap verdi" dedi. Sağlam, "İletişim kurabiliyor, cevap veriyor. Konuşmayla ilgili bir sıkıntı olmayacak ama şu an konuşmak için yorgun" diye konuştu.

14:24 - 27/03/2024 Çarşamba
DHA
Kadir İnanır
Kadir İnanır

Usta oyuncu Kadir İnanır, sabah saatlerinde evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, usta sanatçının uyandırıldığını ve bilincinin açık olduğunu söyledi.

Sağlam, "Bilinci açık, mesajlara gülümseyerek cevap verdi. İletişim kurabiliyor, cevap veriyor. Konuşmayla ilgili bir sıkıntı olmayacak ama şu an konuşmak için yorgun" diye konuştu.


Kadir İnanır’ın hayatını kurtaran detay! Doktorları böyle anlattı
Kadir İnanır’ın hayatını kurtaran detay! Doktorları böyle anlattı

Usta oyuncu Kadir İnanır’ın geçtiğimiz pazar günü geçirdiği inme sonucu tedavi altına alınmasının ardından uzmanlar, böyle bir tabloda hastanın en kısa sürede ’inme merkezi’ olan bir hastaneye götürülmesinin önemine dikkat çekti. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam ile ilk müdahalesini yapan ekipten Nöroloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Nevin Pazarcı ve Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Mustafa Demir, usta sanatçının Beykoz’daki evinden hastaneye nakli ve acilde değerlendirilmesi sonrası tedaviye başlanmasının, toplamda 20 dakika gibi rekor bir sürede gerçekleşmesiyle büyük bir tehlike atlattığına dikkat çekti. Uzmanlar inme şüphesinde hiç beklemeden 112 Acil Çağrı Merkezi’nin aranması gerektiğini vurguladı.



#Kadir İnanır
#Sanatçı
#Sağlık
#Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
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