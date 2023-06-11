Kaftan ay yıldızla gelenek modernle buluştu

Geçtiğimiz haftanın unutulmaz karesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı yemin töreninde eşiyle birlikte el ele kürsüye çıktığı anlara aitti. Özellikle Emine Erdoğan’ın giydiği siyah kaftan uzun süre konuşuldu.

MÜSLÜMAN KADININ MİSYONU

Müslüman kadınların toplum içinde üstlendikleri misyonun önemi her geçen gün artıyor. Daha aktif, daha etkin ve daha çok söz sahibi olan kadınlar sadece günlük yaşamda değil, sanatta, eğitimde, sporda ve aktif siyasette aldıkları rollerle daha çok göz önünde. Onları görünür kılan sadece işlerini iyi yapmaları değil, giyim anlayışları, doğru yerde doğru stil tercihleri, aksesuar ve renk seçimleri ile Müslüman kimliklerini üstlere taşıyor. Moda tasarımcılarının fark ettiği bu kadın profili ile hem muhafazakâr hem şık olunabileceği olgusu artık tüm koleksiyonlara yansımış durumda. Bununla beraber markalar için ilham kaynağının olmazsa olmazı kültürler, tarih ve geleneksel dokular koleksiyonları öne çıkaran unsurların başında. Teknolojinin hayatımıza kattığı devinim ile giderek sadeleşen kıyafet algısı geçmişten ilhamla hayatımızda var olmaya devam ediyor.

GELENEĞİ TEMSİL EDİYOR

Geçtiğimiz hafta düzenlenen cumhurbaşkanlığı yemin töreninde Emine Erdoğan Hanımefendi’nin giysisi bu minvalde oldukça anlamlıydı. Kendi tarihimizin, Osmanlı’nın kült parçası olan kaftanın modernize edilmiş sade bir versiyonunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın göreve başlama töreninde tercih eden First Lady, beyaz elbise üzerine siyah kaftanı ile şık ve zarif bir seçim yaptı. Aksesuar tercihi ay yıldız broşu stilini tamamlarken günün anlam ve önemini vurgular nitelikteydi. Emine Erdoğan, Anadolu’nun unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerini yeniden gün yüzüne çıkarma yolunda bir girişimci aynı zamanda. Kendi topraklarımızın mirası olan birçok tekstil, el işi, nakış ve dokumaların tekrar hatırlanmasına ve ürün haline getirilerek hem ülkemize hem dünyaya pazarlanmasını teşvik eden en önemli isimlerden. Geçmişi geleceğe taşıma misyonu üstlenen Olgunlaşma Enstitülerinin ürettikleri ile konsept mağazalar açarak ve bizzat Hanımefendi’nin himayesinde gerçekleştirilen Türkiye’nin yöresel dokumalarını ilk kez bir araya getiren bir sergi ile bu anlamda büyük bir farkındalığa yol açtı. Aynı zamanda Emine Erdoğan ve Recep Tayyip Erdoğan’ın siyah ve beyaz renklerini kullanarak hazırlanan kıyafetleri birbirini de tamamlıyordu. Bu uyum aynı zamanda toplumdaki kadın ve erkeğin birbirini nasıl tamamladığının da en güzel örneğiydi. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın beyaz gömlek üzerine taktığı kırmızı kravat bayrağımızı temsil ederken, Emine Erdoğan’ın yakasındaki ay yıldız broşuyla da güzel bir uyuma dikkat çekiyordu. Dikkat çeken bir başka husus ise marka ürünlerin değil her zaman olduğu gibi kendi tasarımıyla Erdoğan çiftinin öne çıkmasıydı.

Hazır giyim de tesettüre girdi

Müslüman nüfusundaki hızlı artış hazır giyim sektörün en önemli isimlerinden Zara, Mango, Koton ve LC Waikiki gibi ulaşılabilir markalarını da tesettürlü kadınların giyebileceği tasarımlara yer vermeye teşvik etti. Yakın geçmişe kadar sadece muhafazakâr konseptte üretim yapan birkaç marka ile az seçeneğe sahip olan Müslüman genç kız ve kadınlar artık pek çok markadan kendine uygun ürün bulabilmekte.

İmzalı gelinlik çok konuşuldu

Yine geçtiğimiz hafta Prens Hüseyin ve eşi Rajwa Al Saif’in düğün töreni bir anda gündeme oturdu. Çiftin başkent Amman’da bulunan Zahran Sarayı’nda düzenlenen nikah törenine devlet başkanları ve diğer monarşi ülkerlerinin varisleri ile dünyaca ünlü pek çok tanınmış sima katıldı. Stiliyle moda endüstrisinin en sevilen isimlerinden olan Kraliçe Rania’nın gelini bu özel gün için oldukça merak ediliyordu. Geleceğin Ürdün kraliçesi olması beklenen Rajwa Al Saif, Elie Saab imzalı gelinliği ile tam bir kraliyet gelini olarak halkını selamladı. Şüphesiz düğünün en merakla beklenen ismi Rajwa’ydı ancak dünyanın dört bir yanından katılımın yüksek olduğu törende gelin kadar davetlilerin de stili dikkat çekiciydi.

Düğüne katılan Batı dünyası dekoltesiz giyindi

Kraliçe Rania, Dior modaevininin 2022 haute couture koleksiyonundan seçtiği altın işlemeli siyah elbisesi içinde muhafazakar ve elegan çizgisiyle çok konuşuldu. Kraliçe Rania, kızları, diğer aile üyeleri ve Haşimi krallığına mensup akrabaları ile özel günde ölçülü giyinmenin ve şık görünmenin altını çizdiler. Düğüne katılan müslüman kadınların yanı sıra İngiltere prensesi Kate Middleton, İsviçre prensesi Victoria, Danimarka prensesi Mary gibi dünya basının yakın markajında olan isimler, örtülü kadınların da tercih edebileceği dekoltesiz kıyafetleri ile adeta muhafazakar bir konsept algısı oluşturdular.

Ünlü markalar tesettür dedi

Moda sanayiinin başı çeken markalar Müslüman kadını markaja aldı. Artık moda sektörü muhafazakâr stilin körfez ülkelerini aşarak tüm dünyada yaygın olduğu gerçeği ile yüzleşti. Şık olmak, güzel ve stil görünmenin kapalı giysilerle de mümkün olabileceğini dünyaca ünlü markalar da kabul etmiş durumda ve bunu kapsül koleksiyonlara indirgemekle kalmayıp yaz ve kış koleksiyonlarına da uyguluyorlar. Bu farkındalığın temel nedenlerinin başında çalışan Müslüman kadın profilindeki artış geliyor.

Dönüşen giysiler 45 ülkeye ihraç ediliyor

Bursa’da okullarda oluşturulan kullanılmış giysi kumbaralarında toplanan atık tekstil ürünleri ayrıştırma işlemlerinden sonra 45 ülkeye ihraç ediliyor. Kullanılmış giysilerin ve tekstil atıklarının yeniden ekonomiye kazandırılması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Mustafakemalpaşa ilçesinde geri dönüşüm üzerine faaliyet gösteren bir firma iş birliği yaptı. Kent genelindeki özel ve devlet okullarına 1500 kullanılmış giysi kumbarası yerleştirildi. Okullarda toplanan kullanılmış tekstil ürünleri, belirli periyotlar halinde toplanıp firmaya gönderiliyor. Yaklaşık 200 kişinin çalıştığı geri dönüşüm tesisinde tek tek ayrıştırılan giysiler Afrika ve Asya kıtalarındaki 45 ülkeye ihraç ediliyor. Proje kapsamında, kullanılmış giysilerin toplandığı okulların birçok ihtiyacı da elde edilen gelirle karşılanıyor.

Moda dünyasından bağış

Avusturya’nın başkenti Viyana’da tanınmış Türk modacı Atıl Kutoğlu, Başbakan Karl Nehammer’in eşi Katharina Nehammer’in himayesinde Türkiye ve Suriye’deki depremlerde etkilenen çocukların yararına defile düzenledi.

Kutoğlu’nun 2023-24 Sonbahar/Kış Kreasyonu’nun sergilendiği defileye, Avusturya Uyum ve Kadın Bakanı Susanne Raab, Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hatun Demirer, tarihçi Prof.Dr. İlber Ortaylı ve Dilek Sabancı’nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Kutoğlu, moda ve yardım düşüncesini birleştirerek, güzel şeyler ortaya getirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Defilede toplanan bağış Kızılhaç aracılığı ile Kızılay’a iletilecek.

Sürdürülebilir moda için güçler birleşti

Avusturya merkezli selülozik elyaf markası TENCEL™, çevreci koleksiyonların tasarlanması için markalara hammadde seçiminin önemi konusunda ilham veriyor. TENCEL™, sürdürülebilirliği odağına alan Muun ile yaptığı işbirliğiyle hazırlanan ikinci koleksiyonu “Joyfull Nature” ile doğa dostu tasarımları desteklemeye devam ediyor.

Muun X TENCEL™ Joyfull Nature Koleksiyonu doğadan ilham alarak canlı tonlarla hazırlanan zamansız tasarımlardan oluşuyor. Kadınlara sürdürülebilir bir stil çizgisi sunan koleksiyon, rahatlıktan ve şıklıktan ödün vermeyen, yıllarca kullanılabilecek parçaları buluşturuyor. TENCEL™ Lyocell elyaflar kullanılarak hazırlanan Joyfull Nature koleksiyonu, doğanın kalbinden ilham alan bir yaz rüyasına atıfta bulunuyor. Koleksiyonda şık elbiselerden tulumlara hem günlük hem özel günlerde kullanılabilecek parçalar, rahat ve konforlu tasarımlarla birleşiyor.











