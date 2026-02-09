Kahramanmaraş asrın felaketinin ardından her alanda çok daha güçlü olarak yeniden ayağa kalkıyor

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili derinden etkileyen depremlerin üzerinden üç yıl geçti. Asrın felaketi olarak nitelendirilen bu büyük yıkımın ardından Kahramanmaraş’ta başlatılan yeniden inşa ve ihya çalışmaları, bugün gelinen noktada adeta destansı bir dönüşüm hikâyesine dönüştü. Yapı stokunun yaklaşık dörtte birinin yıkıldığı şehirde, tüm zorluklara rağmen sürdürülen yoğun çalışmalarla yeni Kahramanmaraş hızla yükseliyor. Altyapısı, üstyapısı, konut projeleri, sağlık ve eğitim yatırımları, tarihi dokunun restorasyonu ve sosyal yaşam alanlarıyla şehir, 6 Şubat öncesinden çok daha güçlü ve dayanıklı bir yapıya kavuşuyor. Kamu kurumları ve yerel yönetimlerin koordinasyonuyla yürütülen çalışmalar, Kahramanmaraş’ı modern şehircilik anlayışıyla geleceğe hazırlıyor.

75 bin konutta kura ve anahtar teslim süreçleri devam ediyor

Depremin ardından barınma sorununu kalıcı çözümlerle ortadan kaldırmak amacıyla başlatılan konut seferberliği kapsamında yaklaşık 75 bin hak sahibi için inşa edilen yeni konutların kura çekimleri tamamlandı. Anahtar teslim süreçleri ise aralıksız şekilde sürüyor. Depreme dayanıklı zemin teknikleriyle inşa edilen, modern mimariye sahip konutlar ve iş yerleriyle birlikte Kahramanmaraş’ta güvenli yaşam alanları oluşturuluyor. Yeni yerleşim alanları; sosyal donatıları, yeşil alanları ve ulaşım bağlantılarıyla çağdaş bir şehir yapısını beraberinde getiriyor.

Sağlık yatırımlarıyla kapasite neredeyse iki katına çıkıyor

Deprem sonrası sağlık altyapısının güçlendirilmesi amacıyla Kahramanmaraş’ta çok önemli yatırımlar hayata geçirildi. Kahramanmaraş Devlet Hastanesi ile birlikte Türkoğlu ve Nurhak Devlet Hastaneleri tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Necip Fazıl Kısakürek Sağlık Kampüsü’nde çalışmalar son aşamaya gelirken, Önsen Mahallesi’nde bin yatak kapasiteli yeni şehir hastanesinin inşasına da başlandı. Bu projelerin tamamlanmasıyla birlikte Kahramanmaraş’ın toplam yatak kapasitesi, deprem öncesine göre neredeyse iki katına ulaşmış olacak ve bölgenin sağlık üssü konumuna gelmesi hedefleniyor.

Eğitimde büyük seferberlik: Derslik sayısı yüzde 20 artacak

Eğitim alanında da deprem sonrası kapsamlı bir yeniden yapılanma süreci yürütülüyor. Hasar gören okulların yerine modern, güvenli ve donanımlı eğitim yapıları inşa edilirken, yeni okul projeleri de hız kesmeden devam ediyor. Yürütülen çalışmalar sonucunda Kahramanmaraş’taki derslik sayısının 6 Şubat öncesine kıyasla yüzde 20 oranında artırılması hedefleniyor. Ayrıca ilçelere yeni öğretmenevleri kazandırılırken, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılamak üzere yapımı süren 3 bin kapasiteli öğrenci yurdu da tamamlanma aşamasına geldi.

Türkiye’nin en büyük altyapı şantiyesi Kahramanmaraş’ta kuruldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde Türkiye’nin en büyük altyapı şantiyesi kuruldu. Hibe, kredi ve belediye öz kaynaklarıyla toplamda 20 milyar TL’yi aşan yatırımla şehrin altyapı ağları yenileniyor. Proje kapsamında şehre 2 bin 300 kilometrelik içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı kazandırılıyor. Çalışmalar tamamlandığında, depremler sonrası yüzde 80 seviyelerine ulaşan sudaki kayıp-kaçak oranının yüzde 20’lere düşürülmesi hedeflenerek hem kaynak tasarrufu sağlanacak hem de sürdürülebilir altyapı sistemi oluşturulacak.

Ulaşım projeleriyle şehrin damarları yenileniyor

Şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla da çok sayıda stratejik proje eş zamanlı olarak hayata geçiriliyor. Kuzey Çevre Yolu’nun ihalesi tamamlanırken, çalışmaların kısa süre içerisinde başlaması planlanıyor. 34 kilometrelik Güney Çevre Yolu projesinde uygulama safhasına geçildi. Sanayi Kavşağı’nda çalışmalar hızla ilerlerken, Adana Yolu’ndan Sanayi Kavşağı’na bağlanacak 35 metre genişliğindeki yeni bulvarın açılmasıyla şehir trafiğine büyük rahatlama sağlanacak. Karacasu Kavşağı’nda ise sona yaklaşılırken, bu proje ile ulaşım güvenliği ve akıcılığı önemli ölçüde artırılacak.

Yeni Kahramanmaraş geleceğe umutla yükseliyor