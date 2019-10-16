Hayat Kahvenin tarihine müzede yolculuk 500 yıllık geçmişe ışık tutuyor
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Karabük haberleri: ​Kahvenin tarihine müzede yolculuk 500 yıllık geçmişe ışık tutuyor

Kahvenin tarihine müzede yolculuk: 500 yıllık geçmişe ışık tutuyor

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Safranbolu ilçesinde açılan "Türkiye Kahve Müzesi", her geçen gün artan ziyaretçi sayısıyla Anadolu'da 500 yıllık geçmişe sahip kahve kültürüne ışık tutuyor. Müzede yapılan "Burçak", "Zingarella", "Tarz-ı Hususi", "Mırra", "Nohut", "Cilveli", "Şehzade", "Hilve" ve "Dibek" gibi çeşitli kahveler, kokularıyla ziyaretçilerini keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.

Haber Merkezi AA
Çeşitli kahveler, kokularıyla ziyaretçilerini keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.
Çeşitli kahveler, kokularıyla ziyaretçilerini keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Safranbolu ilçesinde 4 ay önce açılan ve Anadolu'da 500 yıllık geçmişe sahip kahve kültürüne ışık tutan "Türkiye Kahve Müzesi" yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Sağlıklı bir Türk kahvesi nasıl yapılır?
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Sağlıklı bir Türk kahvesi nasıl yapılır?

Anadolu'da 500 yıllık geçmişe sahip kahve kültürüne ışık tutan

Kahve kültürünü ortaya çıkartıyor

"Anadolu'nun Kayıp Kahveleri" kitabının yazarları Atilla Narin Naim Koca ile safrandan kahve yapan Semih Yıldırım'ın, yıllardır edindikleri tecrübe ve birikimlerle oluşturduğu "Türkiye Kahve Müzesi", unutulmaya yüz tutmuş kahve kültürünü ve tarihini ortaya çıkarıyor.

Dünya Türk kahvesini sanatla keşfedecek
HAYAT
Dünya Türk kahvesini sanatla keşfedecek

Anadolu'nun birçok bölgesinde farklı şekillerde yapılan kahvelerin ikram edildiği müzede, kahve yapımında kullanılan 100-150 yıllık cezve, fincan, el değirmeni, kavurma tavaları, terazi, tahta kaşık, su küpü ve şeker kapları sergileniyor.

Müzeye gelen ziyaretçiler kahve ile ilgili bilgilere sahip olarak geri dönüyor.

4 ayda yaklaşık 20 bin ziyaretçi geldi

Müzede yapılan "Burçak", "Zingarella", "Tarz-ı Hususi", "Mırra", "Nohut", "Cilveli", "Şehzade", "Hilve" ve "Dibek" gibi çeşitli kahveler, kokularıyla ziyaretçilerini keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.

Günde bir fincan Türk kahvesi neye iyi geliyor
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Günde bir fincan Türk kahvesi neye iyi geliyor

Türk kahvesini gelecek kuşaklara aktarmak ve turistlere tanıtmak amacıyla oluşturulan müzeyi, 4 ayda yaklaşık 20 bin yerli ve yabancı ziyaretçi gezdi.

Türk kahvesinin 500 yıllık öyküsünü anlatıyor

Semih Yıldırım, yaptığı açıklamada, müzeyi, köklü geçmişe sahip Türk kahvesi kültürünü yaşatmak için açtıklarını söyledi.

Yıldırım, 4 ayda yoğun bir ziyaretçi ilgisiyle karşılaştıklarını dile getirerek, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Müzemizi ayda ortalama 5 bin kişi ziyaret ediyor. Kahve müzemizi, yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistler de ziyaret ediyor. Son dönemde müzemize özellikle Avrupalı turistler çok fazla gelmeye başladı. Onlara da kahve kültürümüzü anlatıyoruz. Onlar da buradan çok mutlu ayrılıyorlar. Biz de mutlu oluyoruz."

Türk kahvesini dünyaya tanıtıyorlar

Safranbolu'nun, kültür turizminin en önemli merkezlerinden birisi olduğuna işaret eden Yıldırım, ziyaretçilere kahve kültürünü anlattıklarını kaydetti.

Yıldırım, ziyaretçilerin müzeyi gezdikten sonra kahveyle ilgili önemli bilgilere sahip olduklarını düşünerek ayrıldıklarını, bu durumdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Türk kahvesinin yapımında ve sunumunda kullanılan önemli ekipmanları müzede sergilediklerini anlatan Yıldırım, Türk kahvesinin dünyada daha çok tanınmasını ve kahve kültürünün yaygınlaşmasını sağlamayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

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