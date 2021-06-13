Hayat Kan sulandırıcı kullananlar kiraz tüketirken dikkat Aşırı kanamaya neden olabilir
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Kan sulandırıcı kullananlar kiraz tüketirken dikkat: Aşırı kanamaya neden olabilir

Koronavirüsün kanı koyulaştırıcı etkisi nedeniyle bu dönemde başta aspirin olmak üzere kan sulandırıcıların hekimler tarafından önerildiğini hatırlatan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nuri Kurtoğlu, bu ilaçları kullanırken aşırı kiraz tüketiminin beklenmedik kanamalara neden olabileceği konusunda uyardı.

Haber Merkezi DHA
Kan sulandırıcı kullananlar kiraz tüketirken dikkat: Aşırı kanamaya neden olabilir
Kiraz
Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nuri Kurtoğlu, "Salisilik asit içeriğinin fazla olduğu meyveler, kiraz, kızılcık, yaban mersini, vişne gibi kırmızı meyveler, kış döneminde yaygın şekilde kullanılan portakal ve mandalina, ananasta da kanı inceltici özellik bulunur. Bunlar mide ve idrar yolu kanaması olabileceği gibi daha ölümcül kafa içi kanamalarına da sebep olabilir" diye konuştu.
"PERİYODİK KAN TESTLERİ YAPTIRIN"

Bu ilaçları kullanan kişilerin hekimlerine hangi meyveleri yiyip yemeyeceklerini sormaları gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Nuri Kurtoğlu, “Bu meyveleri tüketirken ölçüleri çok dikkatli seçmek, aşırı tüketimden kaçınmak gerekiyor. Bazı sebzelerde yine kanı inceltici maddeler bulunmakta. Bu sebzeleri sınıflamak gerekirse zerdeçal, zencefil, kekik, nane... Kan sulandırıcıların kanı ne kadar sulandırdığı periyodik olarak yapılacak kan testleriyle öngörülebiliyor. Bu meyve ve sebzeleri tüketen kişilerin kontrollerini daha sık aralıklarla yaptırmalarını öneririm. İdrar ve mide kanamaları, idrar renginde değişiklikler, ağızdan ve burundan kan gelmesi, büyük abdestten kan gelmesi bizi bir iç kanama konusunda şüphelendirir. Özellikle warfarin sodyum kullanan hastalar INR adı verilen testlerini belirli aralıklarla yaptırsınlar" tavsiyesinde bulundu.

Kirazlı lezzetler
HAYAT
Kirazlı lezzetler


"İLAÇ KULLANMAK YERİNE KİRAZ YEMEK DOĞRU DEĞİL"
Prof. Dr. Kurtoğlu, "İlaç kullanmadan meyve ile bu etkiyi sağlamak mümkün değil. İlaçların bazı kronik hastalarda kullanılması önemli. 'İlaç yerine bu işi meyve ve sebzeyle sağlayabiliriz' çok doğru ve mantıklı bir yaklaşım değil” uyarısında bulundu.
“HEKİM TAVSİYESİNDE KULLANIN”
Koronavirüs döneminde özellikle enfeksiyon ve göğüs hastalıkları uzmanlarının aspirin ve birtakım kan sulandırıcı ilaçları önerdiğini belirten Prof. Dr. Kurtoğlu şunları söyledi:
  • "Koronavirüsün kanı koyulaştırıcı etkileri nedeniyle hekimler, başta aspirin ve birtakım kan sulandırıcı ilaçlar vermekte. Hekim kontrolünde ve öngörülen sürede bu ilaçların kullanılması gerekiyor. Ben kardiyoloji uzmanı olarak kalp ve damar hastalığı bulunan kişilerde kalp krizi ve felçlerin önlenmesi adına düşük dozdaki aspirini öneriyorum. Bu ilaçlarla felçleri yüzde 50, kalp krizlerini de yüzde 30 oranında engellemek mümkün. Ancak hekim tavsiyesi ile bu ilaçların kullanılması gerekir."

“EKLEM RAHATSIZLIĞI VE GUT HASTALIĞI OLANLAR ŞİFAYI KİRAZDA ARASIN”


Antioksidan kapasitesi yüksek olan kirazın vücuttaki iltihaplarla savaştığını belirten Medicana International İstanbul Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yıldız Melek Aksoylu ise, "Aspirinin kan sulandırıcı etkisi olduğu gibi kirazın da kan sulandırıcı etkisi var. Kirazın kendisi vücuttan toksinleri uzaklaştırırken, sıcak suda bekletilen kurutulmuş kiraz sapları da ödem atıcıdır. Bu meyvenin antioksidan kapasitesi yüksektir. Antioksidan kapasitesi yüksek olan ve özellikle kırmızı meyveler olarak adlandırdığımız grup dokulardaki iltihaplarla savaşır. Bu etkiyi gösteren besinler bağışıklığı güçlendirir ve ödemi engeller, kişiye göre değişmekle birlikte günlük 2-3 porsiyon meyvenin bir veya iki porsiyonu kiraza ayrılabilir, ortalama 15-20 adet kiraza denk gelmektedir. Özellikle eklem rahatsızlığı ve gut hastalığı olanlar şifayı kirazda arasın” önerisinde bulundu.

Bu kiraz çay bardağına sığmıyor: 20 gün sonra hasada başlanacak
FOTOĞRAF 10
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Türkiye'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki bahçelerde kiraz ağaçlarında çiçeklerin yerini meyveler almaya başladı.
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Kiraz bahçelerindeki görüntü görsel şölen oluştururken, üretici ise bu yıl umutlu olduklarını söyledi.
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Kiraz hasadının yaklaşık 20 gün sonra başlayacağı belirtildi. Çay bardağına sığmayan büyüklüğünün yanı sıra aromasıyla beğenilen 'Lapseki Devi' cinsi ile birlikte birçok kiraz çeşidi, tüketiciyle buluşacak.
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Kiraz üreticisi Cihat Gündüz, Şu anda kiraz ağaçlarımızdaki çiçeklerimiz dökmeye başladı. Yüzde 50 çiçek, yüzde 50 kiraz taneleri dallarda oluşuyor. Bu yıl verim iyi olacak gibi gözüküyor. Havalar kiraz sezonu için iyi gitti. Kiraz ağaçlarının çiçek döneminde yağmur da yağmadı. Bu yıl kiraz hasadından çok umutluyuz. Lapseki'nin bereketli havası ve toprağı münasebetiyle kirazlarımız lezzetli bir şekilde yetişiyor. Bu da Lapseki çiftçisinin kiraz bakımını, gübreleme ve ilaçlamayı iyi yapmasından kaynaklanıyor. Bu etkenlerle birlikte Lapseki kirazımız büyüklüğüyle çay bardağına girmiyor dedi.
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Kiraz ağaçlarında oluşan görsel şölenin, tüketicinin damak tadında da şölen oluşturacağını kaydeden Cihat Gündüz şunları söyledi:
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Lapseki Devi dediğimiz 34-36 kalibre olan, çay bardağına sığmayan kirazımızın taneleri çiçeklerin ardından dalda çıkmaya başladı. Yeşil ile beyazın buluştuğu bir ağaç. İnşallah sonunda da tüketicimizin damaklarına müthiş tat verecek Lapseki Devi yaklaşık 20 gün içerisinde tüketicilerimizle buluşacak. Kirazımız aroması ve iriliğiyle dünyanın en iyi kirazları arasında yer alıyor. Şu anda kirazlarımız nohut kadar büyüklükte, 20 ile 30 gün arasında hava şartlarına göre olgunlaşmasını bekliyoruz
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Bu kiraz çay bardağına sığmıyor: 20 gün sonra hasada başlanacak
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yetişen, lezzeti ve çay bardağına sığmayan iriliğiyle meşhur 'Lapseki Devi' cinsi kiraz, tüketiciyle buluşmak için gün sayıyor. Yaklaşık 20 gün sonra hasadına başlanması beklenen kirazda üretici, bu yıl elde edilecek mahsulden umutlu olduğunu söyledi.

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