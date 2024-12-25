Karabağ Zaferi halı ilmeklerinde

TÜRGEV’in Sirkeci’deki Güzel İşler Fabrikası (GİF) Safveti Paşa Yerleşkesi’ndeki program, Azerbaycan medeniyetini tanıtmak ve Karabağ Zaferi’ni anlatmak için yapıldı. Programa TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, Harı Bülbül Azerbaycan Vizyon Tiyatro Derneği Kurucu Başkanı Kemale Cabbarova’nın yanı sıra iki ülkenin önemli isimleri katıldı. Tasarımcı Elnara Rasulova’nın ikisi antika 12 halısının bulunduğu sergide, sanatçının geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edilen “Bir Millet İki Devlet” halısının kopyası da yer alıyor.

2021-2024 arasında yaptığı, bir kısmı Karabağ zaferiyle ortaya çıkmış halıların sergilendiğini söyleyen tasarımcı Rasulova, “Karabağ’dan İstanbul’a uzanan tarihi bir bağ olduğu için Karabağ’a ait halıları getirdim. Azerbaycan-Türkiye dostluğunu göstermek istedim” dedi. Program kapsamında koleksiyoner Fuad Cebrayılov ise Karabağ kadın kıyafetleri üzerine bir sunum yaptı. Türk kültürüne ait motiflerin önemine dikkat çeken Cebrayılov, halıların kadınların duygularına ilişkin yansımalar olduğunu ifade etti. Sergi 23 Ocak’a kadar GİF Safveti Paşa Yerleşkesi Tonozlu Alan’da ziyaret edilebilir.