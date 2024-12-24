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Refik Anadol yeni yapay zeka platformunu tanıttı

Refik Anadol yeni yapay zeka platformunu tanıttı

04:0024/12/2024, Salı
G: 24/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Refik Anadol Studio’nun hazırladığı, dünyanın ilk yapay zeka sanatları müzesi “DATALAND” kapsamında oluşturulan, “Living Encyclopedia: Large Nature Model” (LNM) açıldı.

Yeni medya sanatçısı Refik Anadol, sosyal medya hesabından DATALAND’ın yapay zeka destekli platformu olan LNM’yi tanıtarak, geniş doğa tabanlı veri kümelerini dönüştürerek geleneksel bir ansiklopedi konseptini yeniden tasarladığını paylaştı. Anadol, “LNM, statik bilgiler sunmak yerine, bilginin üretken metin, görseller ve ses aracılığıyla deneyimlendiği, keşif için gelişen bir alan sunuyor. Bu, verilerle nasıl etkileşim kurduğumuz konusunda çığır açan bir adım niteliğinde. Merak, düşünme ve hayret uyandıran bir deneyim” dedi. Anadol, kullanıcıları beta topluluğuna katılarak projeyi şekillendirmeye yardımcı olmaya davet etti. Detaylı bilgi için “
lnm.dataland.art
” adresi ziyaret edilebilir.
Refik Anadol


#Aktüel
#Hayat
#Refik Anadol

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