Refik Anadol yeni yapay zeka platformunu tanıttı

Yeni medya sanatçısı Refik Anadol, sosyal medya hesabından DATALAND’ın yapay zeka destekli platformu olan LNM’yi tanıtarak, geniş doğa tabanlı veri kümelerini dönüştürerek geleneksel bir ansiklopedi konseptini yeniden tasarladığını paylaştı. Anadol, “LNM, statik bilgiler sunmak yerine, bilginin üretken metin, görseller ve ses aracılığıyla deneyimlendiği, keşif için gelişen bir alan sunuyor. Bu, verilerle nasıl etkileşim kurduğumuz konusunda çığır açan bir adım niteliğinde. Merak, düşünme ve hayret uyandıran bir deneyim” dedi. Anadol, kullanıcıları beta topluluğuna katılarak projeyi şekillendirmeye yardımcı olmaya davet etti. Detaylı bilgi için “

lnm.dataland.art