Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Slovenya İsrail’i Eurovision’da istemiyor

Slovenya İsrail’i Eurovision’da istemiyor

04:0023/12/2024, Pazartesi
G: 23/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Slovenya, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten beri Gazze’de sürdürdüğü katliam nedeniyle 2025 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmamasını talep etti.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre; Slovenya, İsrail’in yarışmadan hariç tutulması için “Eurovision 2025”in sorumlu makamı Avrupa Yayın Birliğine resmi talepte bulunduğu ifade edildi. Haberde, Slovenya’nın, talebinin Avrupa Yayın Birliği tarafından kabul edilmemesi halinde yarışmadan çekilmeyi bir protesto adımı olarak değerlendireceği belirtildi. Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, 19 Aralık’taki açıklamasında, İsrail ve Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nı ihlal ettiğini ancak İsrail’in bunu çok daha büyük bir ölçekte yaptığını söylemişti.



#Eurovision
#İsrail
#Soykırım
#Slovenya

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bağcılar belediye başkanı kim olacak?