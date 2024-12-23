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Kayseri Ağırnas’a yeni müze

Kayseri Ağırnas’a yeni müze

04:0023/12/2024, Pazartesi
G: 23/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Arşiv.
Arşiv.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ağırnas’ta restorasyonu tamamlanan Çerkes Mustafa Bey Konağı’nı Koramaz Vadisi Müzesi olarak hizmete alacak.

Kayseri’nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan doğa harikası Koramaz Vadisi’nin doğal ve kültürel zenginlikleri, “Bir Aşk Hikâyesi” temasıyla sanatseverlerle buluşacak. Binayı ziyaret eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Koramaz Vadisi Müzesi’nin Ağırnas’ın tarihi dokusuna değer katacağını belirtti. Başkan Büyükkılıç “Koramaz Vadisi’nde tarım ve hayvancılık ile ilgili, Mimarsinan’ın doğduğu yer olan Ağırnas’ımızdaki alet, edavatı da içeren bir müzeleşme sürecini de kapsamaktadır” dedi.




#Aktüel
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#Müze

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