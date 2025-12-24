Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Karahantepe dünya vitrininde

Karahantepe dünya vitrininde

04:0024/12/2025, Çarşamba
G: 24/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Karahantepe.
Karahantepe.

Şanlıurfa’daki Taş Tepeler Projesi’nin önemli duraklarından Karahantepe, Archaeology Magazine tarafından 2025 yılının en iyi keşifleri arasında gösterilerek derginin kapağına taşındı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu topraklarda yürüttüğümüz bilimsel çalışmalar, Taş Tepeler’i dünyanın Neolitik başkenti olarak tescilleyecek" dedi.

Şanlıurfa’da yürütülen Taş Tepeler Projesi, uluslararası alanda dikkat çekmeye devam ediyor. Projenin önemli bir parçası olan Karahantepe, Archaeology Magazine tarafından 2025 yılının ilk 10 keşfi arasında gösterilerek derginin kapağına taşındı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da projenin uluslararası ölçekte elde ettiği bu başarıyı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Taş Tepeler Projesi kapsamında yürütülen bilimsel çalışmaların insanlık tarihine dair mevcut kabulleri yeniden şekillendirdiğini vurguladı. Bakan Ersoy paylaşımında şunları kaydetti:

5. YILINDA DÜNYA SAHNESİNDE

“Karahantepe, dünya sahnesinde! 26 Kasım’da 5. yılını kutladığımız Taş Tepeler Projesinin önemli bir parçası olan Karahantepe dünyanın saygın yayınlarından Archaeology Magazine tarafından 2025 yılının ilk 10 keşfi arasında gösterildi ve derginin kapağında yer aldı. Bu topraklarda yürüttüğümüz bilimsel çalışmalar, insanlık tarihine dair bildiklerimizi yeniden şekillendiriyor. İnanıyorum ki mikro analizlerden arkeometriye, sembolik buluntulardan koruma faaliyetlerine uzanan bu kapsamlı süreç, Taş Tepeler’i dünyanın Neolitik başkenti olarak tescilleyecek. Anadolu’nun 12 bin yıllık hikâyesini, bilimle gün yüzüne çıkarmaya; kültürel mirasımızı koruyarak dünyaya anlatmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bu büyük yolculukta emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi

Arkeoloji oluşumu Arkeofili, 2025 yılında Türkiye’de yürütülen kazı ve araştırmalar arasından öne çıkan buluntuları derleyerek yılın en önemli 10 arkeolojik keşfini kamuoyuyla paylaştı.

1. Karahantepe:
Şanlıurfa’daki Karahantepe’de, üzerinde üç boyutlu insan yüzü bulunan T biçimli dikilitaş ve hayvan figürinlerinden oluşan taş eser grubu, bilinen en eski üç boyutlu anlatı olarak değerlendiriliyor.
2. Çatalhöyük:
Konya’daki Çatalhöyük’te yapılan DNA analizleri, kadın merkezli sosyal yapıyı ve anneler üzerinden kurulan akrabalık ilişkilerini ortaya koyarak Neolitik toplum yapısına dair yeni bilgiler sundu.
3. Gordion:
Ankara’daki Gordion Antik Kenti’nde Friglere ait, M.Ö. 8. yüzyıla tarihlenen ve 100’ün üzerinde eser barındıran görkemli bir kraliyet mezarı gün yüzüne çıkarıldı.
4. Körzüt Kalesi:
Van’ın Muradiye ilçesindeki Körzüt Kalesi’nde bulunan Urartu çivi yazılı taş bloklar çözümlenerek yerleşimin “Haldi’nin Kutsal Kenti” olarak adlandırıldığı belirlendi.
5. Küllüoba Höyüğü:
Eskişehir’deki Küllüoba Höyüğü’nde, 5 bin yıl öncesine ait mayalanmış ve pişirilmiş bir ekmek bulunarak dünyada benzeri az rastlanan bir arkeolojik örnek ortaya çıkarıldı.
6. Limyra:
Antalya’nın Finike ilçesindeki Limyra Antik Kenti’nde, uzun süredir yeri bilinmeyen Zeus Tapınağı’nın mimari kalıntılarına ulaşıldı.
7. Troya:
Çanakkale’deki Troya Antik Kenti’nde, Erken Tunç Çağı’na tarihlenen ve dünyada sadece üç örneği bilinen nadir bir altın halkalı broş bulundu.
8. Aspendos:
Antalya’daki Aspendos Antik Kenti’nde Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait, Zeus’un habercisi Hermes’i betimleyen mermer bir heykel gün yüzüne çıkarıldı.
9. Sayburç
: Şanlıurfa'da Taş Tepeler'den biri olan Sayburç'ta, M.Ö. 8500 yılına tarihlenen heykel, erken yerleşik toplulukların ölüm ritüellerine dair çarpıcı ipuçları taşıyor.
10. Datça Açıkları
(Kızlan Batığı): Muğla'da 17'nci yüzyıl Osmanlı batığı olan Kızlan Batığı'nda, kıvrımlı formu ve süslü sapıyla tipik bir Osmanlı hançeri bulundu.



#Karahantepe
#Tarih
#Şanlıurfa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASKİ duyurdu: Ankara'da su kesintisi uygulanacak bölgeler tek tek açıklandı