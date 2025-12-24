Karahantepe dünya vitrininde

Şanlıurfa’da yürütülen Taş Tepeler Projesi, uluslararası alanda dikkat çekmeye devam ediyor. Projenin önemli bir parçası olan Karahantepe, Archaeology Magazine tarafından 2025 yılının ilk 10 keşfi arasında gösterilerek derginin kapağına taşındı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da projenin uluslararası ölçekte elde ettiği bu başarıyı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Taş Tepeler Projesi kapsamında yürütülen bilimsel çalışmaların insanlık tarihine dair mevcut kabulleri yeniden şekillendirdiğini vurguladı. Bakan Ersoy paylaşımında şunları kaydetti: