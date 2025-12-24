Karahantepe dünya vitrininde

Şanlıurfa’daki Taş Tepeler Projesi’nin önemli duraklarından Karahantepe, Archaeology Magazine tarafından 2025 yılının en iyi keşifleri arasında gösterilerek derginin kapağına taşındı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu topraklarda yürüttüğümüz bilimsel çalışmalar, Taş Tepeler’i dünyanın Neolitik başkenti olarak tescilleyecek" dedi.
Şanlıurfa’da yürütülen Taş Tepeler Projesi, uluslararası alanda dikkat çekmeye devam ediyor. Projenin önemli bir parçası olan Karahantepe, Archaeology Magazine tarafından 2025 yılının ilk 10 keşfi arasında gösterilerek derginin kapağına taşındı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da projenin uluslararası ölçekte elde ettiği bu başarıyı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Taş Tepeler Projesi kapsamında yürütülen bilimsel çalışmaların insanlık tarihine dair mevcut kabulleri yeniden şekillendirdiğini vurguladı. Bakan Ersoy paylaşımında şunları kaydetti:
5. YILINDA DÜNYA SAHNESİNDE
“Karahantepe, dünya sahnesinde! 26 Kasım’da 5. yılını kutladığımız Taş Tepeler Projesinin önemli bir parçası olan Karahantepe dünyanın saygın yayınlarından Archaeology Magazine tarafından 2025 yılının ilk 10 keşfi arasında gösterildi ve derginin kapağında yer aldı. Bu topraklarda yürüttüğümüz bilimsel çalışmalar, insanlık tarihine dair bildiklerimizi yeniden şekillendiriyor. İnanıyorum ki mikro analizlerden arkeometriye, sembolik buluntulardan koruma faaliyetlerine uzanan bu kapsamlı süreç, Taş Tepeler’i dünyanın Neolitik başkenti olarak tescilleyecek. Anadolu’nun 12 bin yıllık hikâyesini, bilimle gün yüzüne çıkarmaya; kültürel mirasımızı koruyarak dünyaya anlatmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bu büyük yolculukta emeği geçenlere teşekkür ediyorum."
2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
Arkeoloji oluşumu Arkeofili, 2025 yılında Türkiye’de yürütülen kazı ve araştırmalar arasından öne çıkan buluntuları derleyerek yılın en önemli 10 arkeolojik keşfini kamuoyuyla paylaştı.