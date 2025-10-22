Balkanlar'dan gelen 'Karambol' etkisinin Türkiye'ye yansımaları yaklaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, ülke genelinde sağanak yağış fırtına ve soğuk hava görülecek. Yağışlar özellikle Ege, Akdeniz ve Marmara'nın güneyinde etkili olacak.
- Yurt genelinde parçalı ve yer yer yoğun bulutlu bir hava beklenirken; Ege, Akdeniz, Marmara’nın güney ve doğu kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkili olacak.
Ani sel ve su baskınlarına dikkat
Sıcaklıklar iç ve kuzey kesimlerde hafif artacak, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek.
MGM, Muğla, Kıyı Ege, Van, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli yağışlar için sarı kodlu uyarı yayınladı; ani sel, su baskını, yıldırım ve kısa süreli fırtınalara karşı tedbirli olunması istendi.
Doğu Akdeniz'de fırtına rüzgarları etkili olacak.
'Karambol' sağanak yağış ve fırtına getiriyor
Bugün sıcaklıklar 15-28 derece arasında değişirken, yağışlı bölgelerde bulut örtüsü yoğunlaşıyor.
Yarın yağışlar Marmara ve Ege'de artacak, Cuma ise Doğu Anadolu'da genişleyecek.
- Hafta sonu, 25-26 Ekim tarihlerinde Güneydoğu'da sağanaklar devam ederken, ay sonuna doğru Balkanlar'dan gelen "Karambol" sistemiyle sert soğuk, fırtına ve yüksek kesimlerde kar karışımlı yağışlar öngörülüyor.
Bölge bölge tahminler
MGM'nin 5 günlük harita tahminleri, yağışların batıdan doğuya kayacağını gösteriyor. Sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor, görüş mesafesi azalabilir.
Bugün İstanbul'da yağmur hafif çiseleyecek, yarın ise Anadolu Yakası'nda kısa süreli sağanaklar görülebilir.
MGM, ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.
Öğle sonrası gök gürültülü yağış bekleniyor.
Doğu Akdeniz'de fırtına rüzgarları etkili, sabah pus ve sis mümkün.
Sıcaklıklar, Antalya'da 25-28 derece, Adana'da ise 24-27 derece.
Ankara'da gün boyu sağanak geçişleri, Eskişehir ve Sivas'ta öğleden sonra yağış ve sıcaklıklar, Ankara 18-21 derece, Konya 21 derece, Eskişehir 19-22 derece.
Trabzon-Rize çok bulutlu ve sıcaklıklar, 20-22 derece civarında.
Kuzeyde rüzgar kuvvetli ve Sıcaklıklar, 15-20 derece, Kıyı Ege ve Van-Bitlis'te kuvvetli yağış uyarısı.
Gaziantep-Mardin bulutlu, Siirt'te gece sel riski ve sıcaklıklar 22-26 derece aralığında.
Karambol uyarısı
Uzmanlar, ay sonuna (28-31 Ekim) dikkat çekiyor; Balkanlar'dan gelen güçlü soğuk hava dalgası (Karambol etkisi) Türkiye'yi saracak.
Yağmur, fırtına ve yüksek kesimlerde kar karışımlı yağışlar bekleniyor.
MGM mevsimlik tahminleri, yağışların Karadeniz kıyıları ve Ege-Akdeniz'de normallerin üzerinde olacağını doğruluyor.
Soğuk dalga, sıcaklıkları 5-10 derece düşürebilir.
MGM, vatandaşları ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmaya davet ediyor.