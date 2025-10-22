Yeni Şafak
'Karambol' geliyor! Uzmanlar 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Hava bir anda değişecek…

09:3022/10/2025, Çarşamba
Yağış, fırtına ve soğuk hava dalgası kapıda...
Balkanlar'dan gelen 'Karambol' etkisinin Türkiye'ye yansımaları yaklaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, ülke genelinde sağanak yağış fırtına ve soğuk hava görülecek. Yağışlar özellikle Ege, Akdeniz ve Marmara'nın güneyinde etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü
’nün (MGM) son hava tahminlerine göre Türkiye, yeni bir yağış dalgasının etkisine giriyor.
  • Yurt genelinde parçalı ve yer yer yoğun bulutlu bir hava beklenirken; Ege, Akdeniz, Marmara’nın güney ve doğu kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkili olacak.

Ani sel ve su baskınlarına dikkat

Sıcaklıklar iç ve kuzey kesimlerde hafif artacak, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

MGM, Muğla, Kıyı Ege, Van, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli yağışlar için sarı kodlu uyarı yayınladı; ani sel, su baskını, yıldırım ve kısa süreli fırtınalara karşı tedbirli olunması istendi.

Doğu Akdeniz'de fırtına rüzgarları etkili olacak.

'Karambol' sağanak yağış ve fırtına getiriyor

Bugün sıcaklıklar 15-28 derece arasında değişirken, yağışlı bölgelerde bulut örtüsü yoğunlaşıyor.

Yarın yağışlar Marmara ve Ege'de artacak, Cuma ise Doğu Anadolu'da genişleyecek.

  1. Hafta sonu, 25-26 Ekim tarihlerinde Güneydoğu'da sağanaklar devam ederken, ay sonuna doğru Balkanlar'dan gelen "Karambol" sistemiyle sert soğuk, fırtına ve yüksek kesimlerde kar karışımlı yağışlar öngörülüyor.

Bölge bölge tahminler

MGM'nin 5 günlük harita tahminleri, yağışların batıdan doğuya kayacağını gösteriyor. Sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor, görüş mesafesi azalabilir.

Marmara Bölgesi:
Parçalı zamanla çok bulutlu, güney ve doğusu (Bursa, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ) ile Ordu çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı.

Bugün İstanbul'da yağmur hafif çiseleyecek, yarın ise Anadolu Yakası'nda kısa süreli sağanaklar görülebilir.

Ege Bölgesi:
Çok bulutlu, genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı. Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli (sarı kod), Afyonkarahisar, Denizli ve İzmir'de öğleden sonra yağmur artacak.

MGM, ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Akdeniz Bölgesi:
Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri (Antalya, Isparta, Adana kuzeyi, Hatay Dörtyol-Erzin) sabah güneyinde sağanaklı.

Öğle sonrası gök gürültülü yağış bekleniyor.

Doğu Akdeniz'de fırtına rüzgarları etkili, sabah pus ve sis mümkün.

Sıcaklıklar, Antalya'da 25-28 derece, Adana'da ise 24-27 derece.

İç Anadolu Bölgesi:
Kuzeyi ve Aksaray çevreleri aralıklı sağanaklı, genelinde bulutlu.

Ankara'da gün boyu sağanak geçişleri, Eskişehir ve Sivas'ta öğleden sonra yağış ve sıcaklıklar, Ankara 18-21 derece, Konya 21 derece, Eskişehir 19-22 derece.

Batı Karadeniz:
İç kesimler (Bolu, Karabük, Kastamonu) aralıklı sağanaklı, kıyılar (Düzce, Zonguldak, Sinop) bulutlu ama yağışsız ve sıcaklıklar, 19-24 derece seviyelerinde.
Orta ve Doğu Karadeniz:
İç kesimlerde sabah pus/sis, Ordu ve Samsun doğusu öğleden sonra sağanaklı.

Trabzon-Rize çok bulutlu ve sıcaklıklar, 20-22 derece civarında.

Doğu Anadolu Bölgesi:
Genelinde (Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır hariç) yağmur ve sağanaklı. Erzurum akşam, Van-Malatya gün boyu yağışlı.

Kuzeyde rüzgar kuvvetli ve Sıcaklıklar, 15-20 derece, Kıyı Ege ve Van-Bitlis'te kuvvetli yağış uyarısı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi:
Kuzey ve doğusu (Diyarbakır, Siirt, Şırnak) sağanak ve gök gürültülü yağışlı, akşam-gece yerel kuvvetli (sarı kod).

Gaziantep-Mardin bulutlu, Siirt'te gece sel riski ve sıcaklıklar 22-26 derece aralığında.

Karambol uyarısı

Uzmanlar, ay sonuna (28-31 Ekim) dikkat çekiyor; Balkanlar'dan gelen güçlü soğuk hava dalgası (Karambol etkisi) Türkiye'yi saracak.

Yağmur, fırtına ve yüksek kesimlerde kar karışımlı yağışlar bekleniyor.

MGM mevsimlik tahminleri, yağışların Karadeniz kıyıları ve Ege-Akdeniz'de normallerin üzerinde olacağını doğruluyor.

Soğuk dalga, sıcaklıkları 5-10 derece düşürebilir.

MGM, vatandaşları ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmaya davet ediyor.


