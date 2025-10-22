Yeni Şafak
Tuz Gölü'nü kurtarma operasyonu

Uğur Duyan
04:0022/10/2025, Çarşamba
22/10/2025, Çarşamba
Tuz Gölü.
Su seviyesi hızla azalan Tuz Gölü’nü kurtarmak için yeni önlemler devreye alınıyor.

Meclis'te milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Kurum, “Kaçak ve ruhsat süresi dolan kuyular kapatılacak, yeni kuyulara izin verilmeyecek. Gölü besleyen tüm derelerde su akışının yıl boyu sağlanabilmesi için dereler üzerindeki seddeler kaldırılacak” dedi. Kurum, ayrıca göle can suyu bırakılmasının sürdürüleceğini belirtti.



