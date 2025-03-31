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Karnaval dünya çocuklarını unutmadı

Karnaval dünya çocuklarını unutmadı

04:0031/03/2025, Pazartesi
G: 31/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Çocukların ekranlardan tanıdığı çizgi film karakterlerinin sahne gösterilerinin de yapılacağı karnavalda, eğitici ve bilişsel etkinlikler de yer alacak.
Çocukların ekranlardan tanıdığı çizgi film karakterlerinin sahne gösterilerinin de yapılacağı karnavalda, eğitici ve bilişsel etkinlikler de yer alacak.

Adana’da 13. kez düzenlenecek Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı “Dünya Çocukları” temasıyla yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki karnaval, 4-13 Nisan’da düzenlenecek. Eğlenceli etkinliklerin yanı sıra kültürel ve sanatsal aktivitelerin yer alacağı, karnaval kapsamında 5 Nisan'da kostümlü kortej yürüyüşü yapılacak. Bu yıl “Dünya Çocukları” temasındaki karnavalda, atölye çalışmaları, sahne gösterileri, tiyatrolar ve oyun alanlarının yer alacağı “çocuk etkinlik alanı” kurulacak.


#karnaval
#çocuk
#dünya

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