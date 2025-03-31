Karnaval dünya çocuklarını unutmadı

Adana’da 13. kez düzenlenecek Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı “Dünya Çocukları” temasıyla yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki karnaval, 4-13 Nisan’da düzenlenecek. Eğlenceli etkinliklerin yanı sıra kültürel ve sanatsal aktivitelerin yer alacağı, karnaval kapsamında 5 Nisan'da kostümlü kortej yürüyüşü yapılacak. Bu yıl “Dünya Çocukları” temasındaki karnavalda, atölye çalışmaları, sahne gösterileri, tiyatrolar ve oyun alanlarının yer alacağı “çocuk etkinlik alanı” kurulacak.