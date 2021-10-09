​Keribar’ın gözünden Osmanlı

Bugünlerde yolunuz Sultanahmet tarafına düşerse sizi bekleyen etkileyici bir fotoğraf sergisi var. Ünlü fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar’ın 60 yıllık arşivinden seçkiyle hazırlanan “Miras: İstanbul’da Osmanlı Mimarisi ve Çini Sanatı” başlıklı sergi Türk İslam Eserleri Müzesi’nin giriş katında ziyaretçilerini bekliyor. Büyük usta Mimar Sinan’ın eserleri ve bu eserlerdeki çinilerin görsellerinden oluşan sergide, Rüstem Paşa Camii, Sokullu Mehmet Paşa Camii, Sultan 2. Selim Türbesi, Topkapı Sarayı, Piyale Paşa Camii, Takkeci İbrahim Ağa Camii, Şehzadebaşı Camii, Fatih Camii Avlusu, 3. Ahmet Çeşmesi, Mısır Çarşısı, Şehzade Camii, Süleymaniye Camii, Hürrem Sultan Türbesi, Yavuz Sultan Selim Camii, Mihrimah Sultan Camii, Tophane-i Amire, Atik Valide Camii, Mesih Mehmet Paşa Camii, Sultanahmet Camii gibi birçok eserin fotoğrafı bulunuyor. 37 fotoğraftan oluşan sergi, 20 Ekim’e kadar görülebilir.

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KAPALIÇARŞI’NIN YERİ BAŞKA

Serginin açılışına katılan davetlilere hoş bir sürpriz yapan İzzet Keribar, serginin afişini imzalayarak günün anısına hediye etti. Keribar, “Her mevsimde, her vakitte yıllarca ziyaret ettiğim mekanlar bunlar. İstanbul’un belki en büyük arşivi bende. Teklif gelince bu inanılmaz İstanbul arşivimden bu fotoğrafları seçerek sergimi açtım” diyor. Keribar, her seferinde fotoğraflamaktan büyük keyif aldığı yapıların başında tarihi Kapalıçarşı olduğunu söylüyor. Serginin açılışında ise Keribar “Hep söylüyorum Sayın Cumhurbaşkanı’mıza da söylemiştim; ne fotoğrafı çekersin diye sorduklarında, ‘Ben Türkiye fotoğrafı çekiyorum.’ diyorum. Benim amacım Türkiye’yi en iyi yönleriyle yurt dışına tanıtıcı fotoğraflar çekmek” dedi.

Sergi sürecinde atölye çalışması