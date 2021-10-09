Hayat Keribarın gözünden Osmanlı
KÜLTÜR SANAT

Keribar’ın gözünden Osmanlı

Ünlü fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar Sultanahmet’teki Türk İslam Eserleri Müzesi’nde “Miras: İstanbul’da Osmanlı Mimarisi ve Çini Sanatı” başlıklı fotoğraf sergisi açtı. İzzet Keribar, “Hep söylerim ben Türkiye fotoğrafı çekiyorum” dedi.

Abone Ol Google News
Ayşe Olgun Yeni Şafak
​Keribar’ın gözünden Osmanlı
İzzet Keribar

Bugünlerde yolunuz Sultanahmet tarafına düşerse sizi bekleyen etkileyici bir fotoğraf sergisi var. Ünlü fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar’ın 60 yıllık arşivinden seçkiyle hazırlanan “Miras: İstanbul’da Osmanlı Mimarisi ve Çini Sanatı” başlıklı sergi Türk İslam Eserleri Müzesi’nin giriş katında ziyaretçilerini bekliyor. Büyük usta Mimar Sinan’ın eserleri ve bu eserlerdeki çinilerin görsellerinden oluşan sergide, Rüstem Paşa Camii, Sokullu Mehmet Paşa Camii, Sultan 2. Selim Türbesi, Topkapı Sarayı, Piyale Paşa Camii, Takkeci İbrahim Ağa Camii, Şehzadebaşı Camii, Fatih Camii Avlusu, 3. Ahmet Çeşmesi, Mısır Çarşısı, Şehzade Camii, Süleymaniye Camii, Hürrem Sultan Türbesi, Yavuz Sultan Selim Camii, Mihrimah Sultan Camii, Tophane-i Amire, Atik Valide Camii, Mesih Mehmet Paşa Camii, Sultanahmet Camii gibi birçok eserin fotoğrafı bulunuyor. 37 fotoğraftan oluşan sergi, 20 Ekim’e kadar görülebilir.

KAPALIÇARŞI’NIN YERİ BAŞKA

Serginin açılışına katılan davetlilere hoş bir sürpriz yapan İzzet Keribar, serginin afişini imzalayarak günün anısına hediye etti. Keribar, “Her mevsimde, her vakitte yıllarca ziyaret ettiğim mekanlar bunlar. İstanbul’un belki en büyük arşivi bende. Teklif gelince bu inanılmaz İstanbul arşivimden bu fotoğrafları seçerek sergimi açtım” diyor. Keribar, her seferinde fotoğraflamaktan büyük keyif aldığı yapıların başında tarihi Kapalıçarşı olduğunu söylüyor. Serginin açılışında ise Keribar “Hep söylüyorum Sayın Cumhurbaşkanı’mıza da söylemiştim; ne fotoğrafı çekersin diye sorduklarında, ‘Ben Türkiye fotoğrafı çekiyorum.’ diyorum. Benim amacım Türkiye’yi en iyi yönleriyle yurt dışına tanıtıcı fotoğraflar çekmek” dedi.

Sergi sürecinde atölye çalışması

  • Serginin açık olduğu tarihler arasında sanatçı İzzet Keribar, fotoğrafseverler için iki atölye çalışması gerçekleştirecek ve bu çalışmada kendi anlatımıyla sergi gezilerek “Mimari Fotoğraf Çekim Teknikleri” hakkında katılımcılara bilgi verecek. Sergi kapsamında ayrıca “Mimaride Çini Sanatı” konularının ele alınacağı söyleşi ve seminerler yapılması planlanıyor.
İsraf hayatımızdançıkacak

İsraf  hayatımızdan çıkacak

​Paris İklim Anlaşması, hayatımızda yeni bir dönem açacak.
Tehdit etme hesap ver

Tehdit etme hesap ver

​PKK'ya operasyon ABD'yi rahatsız etti.
Afrikada istenmeyen adam

Afrika'da istenmeyen adam

​Mali Başbakanı'ndan Macron'a net cevap.
Tünel kazmaya başladılar

Tünel kazmaya başladılar

​Rakka'daki Rus güçlerinin çekilmesi PKK'da paniğe yol açtı.
Hepsi duruşma için toplandı

Hepsi duruşma için toplandı

​Osman Kavala'nın, Çarşı grubu ile birlikte yargılanmasına başlandı.
İngiliz turistin rotası Türkiye

İngiliz turistin rotası Türkiye

​Karantina kalktı rezervasyonlar başladı.

CHP’nin gerilim hayali

CHP’nin gerilim hayali

​Kılıçdaroğlu, yine hükümeti hedef alan çok tartışmalı bir açıklamaya imza attı.
Sporda devrim

Sporda devrim

Altmış maddelik spor yasasında sona gelindi.
Kanal İstanbul’da kazı başlıyor

Kanal İstanbul’da kazı başlıyor

​Haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.
En az 46 ölü

En az 46 ölü

Afganistan'da camiyi kana buladılar.
Çiftçiye kuraklık desteği

Çiftçiye kuraklık desteği

​Dekar başına 100 liraya kadar hibe.
'Bizim Çocuklar' kazanamıyor

'Bizim Çocuklar' kazanamıyor

​A Milli Takımımız grupta işini zora soktu.
Vefat sayısı 200'ün altına indi

Vefat sayısı 200'ün altına indi

​Türkiye'nin 8 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.