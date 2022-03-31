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Hayat Ketebe Balıkesirli gençlerle buluştu
KÜLTÜR SANAT

Ketebe Balıkesirli gençlerle buluştu

Ketebe, Kütüphaneler Haftası kapsamında Balıkesir Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle bir araya geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ketebe Balıkesirli gençlerle buluştu
Ketebe Yayınları, Balıkesir’de lise öğrencileriyle Kütüphane Haftası kapsamında buluştu. Yazar Mehmet Narlı, etkinlik sonunda liselilerin kitaplarını imzaladı.

Ketebe, Kütüphaneler Haftası kapsamında Balıkesir Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle bir araya geldi. Yayınevinin yazarlarından Mehmet Narlı, “40 soruda Türk Romanı” kitabı üzerine bir de söyleşi gerçekleştirdi. Etkinlik sonunda Narlı, gençlerin kitaplarını imzaladı. Ketebe Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan gençlere yaptığı konuşmada, “Kütüphaneler, bizim mazimizdeki tecrübelerimizi ve günümüzde elde ettiğimiz birikimlerimizi gelecek nesillere aktarmak için en önemli araçlardan biridir. Ülkemizde kütüphaneler haftası olarak kutlanan bu günlerde Ketebe olarak biz de kitabın kıymetine, geleceğimiz olan çocuklarımıza dokunmak istedik” dedi.

Varaka’ya 600 kitaplık kütüphane

Albayrak Holding’in önemli markalarından Varaka Kâğıt Fabrikası’na Ketebe işbirliğiyle bir kütüphane açıldı. Varaka çalışanları için oluşturulan ve Ketebe kitaplarına ücretsiz ulaşılabilecek bu kütüphane sayesinde, günün her saati kitap okunabilecek. Ketebe Yayınları’ndan çıkan yaklaşık 600 kitaba Varaka çalışanları kolaylıkla ulaşabilecek.

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