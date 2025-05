Kimsesiz Rus gence 10 yıl annelik yapan Gülsüm ananın hayatı "Bi Umut" filmiyle beyaz perdeye taşınıyor

Fatma karakteriyle uzun bir aradan sonra kamera karşısına geçen Arzum Onan ise, "Bu projeye senaryo gönderildikten sonra dahil oldum. Okuduğumda hissettiğim ilk şey, şu anda bu hikâyeye her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğuydu. Daha fazla merhamet, daha fazla vicdan. Hikâyenin her sahnesi kalbime dokundu. Yıllar sonra kamera karşısına geçerken gergindim ama bu kadar sıcak, kucaklayıcı bir ekipte olmak bana büyük güç verdi. Fatma, Gülsüm'ün sadece arkadaşı değil, her anında yanında olan, yoldaşı olan biri. Bu karaktere elimden geldiğince can vermeye çalışıyorum. Umarım film milyonlarla buluşur ve bir umut olur" dedi.