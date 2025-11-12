Kirazın Tadı yetim kaldı

İranlı usta oyuncu Hümayun Erşadi, kansere karşı mücadelesine yenik düşerek 78 yaşında hayatını kaybetti. Haberi, İran resmi haber ajansı IRNA duyurdu. Erşadi, dünyaca ünlü yönetmen Abbas Kiyarüstemi’nin 1997’de Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazanan Taste of Cherry (Kirazın Tadı) filmindeki başrolüyle uluslararası alanda tanınmıştı. Film, intihar etmeyi planlayan bir adamın kendisini gömecek birini arayışını konu alıyor.

1947’de İsfahan’da doğan Erşadi, sinema kariyerine başlamadan önce mimarlık eğitimi aldı. Geç başladığı oyunculuk yolculuğu boyunca hem İran sinemasında hem de uluslararası yapımlarda saygın bir yer edindi. Erşadi, Hollywood’da The Kite Runner (Uçurtma Avcısı), Zero Dark Thirty ve A Most Wanted Man gibi filmlerde de rol alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

İRAN SİNEMASININ ASİL VE DÜŞÜNCELİ AKTÖRÜ

İran Sinema Evi, oyuncunun ölümünü doğrulayarak sanat camiasına başsağlığı diledi ve Erşadi’yi “sinema, tiyatro ve televizyonun seçkin bir ismi” olarak andı. Hükümet Sözcüsü Fatemeh Mohajerani ise X hesabından yaptığı paylaşımda, Erşadi’nin ölümünü “üzücü” olarak niteledi ve onu “İran sinemasının asil ve düşünceli bir aktörü” olarak tanımladı.

PENAHİ: NE DİYECEĞİMİ BİLEMİYORUM

Erşadi’nin vefatıyla ilgili Yönetmen Cafer Penahi, sosyal medya hesabından şunları yazdı: “Sabah sabah WhatsApp mesajlarda, ‘Sevgili Jafar, Hümayun gitti...’ yazısını gördüm.

Hümayun’un hastalığını uzun zamandır biliyordum, mesajı açmaya cesaret edemedim. Ama ne diyebilirim ki? Hümayun’u ilk defa Tofan Mobilya Galerisi’nde Kiyarüstemi ile gördüm. Kiyarüstemi bir süredir Kirazın Tadı filminin başrolü için birini arıyordu. Çok insan gördük, hatta birçok oyuncunun fotoğrafını bile karıştırdık, ama hiçbirinde istediği ‘rahatsız rahatlık’ yoktu. Fırtına Jan, ne diyeceğimi bilmiyorum. Başsağlığı dilemeye gücüm kalmadı.”

DUYGU VEREBİLMEK İÇİN TEKNOLOJİNİN ÖNEMİ YOK

Hümayun Erşadi, 2021 yılında Türkiye’ye geldiğinde onunla röportaj yapma şansını bulmuştum. Sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada Kirazın Tadı filminin ilgi görmesinin sebebini, filmin verdiği mesaja bağlayarak şunları söylemişti: “Film ‘Hayat tatlı’ diyor, ama yokuşlu, zor yolları da var. O yokuşlardan çıkarak yeniden hayata ulaşıyorsun. Filmin mesajı ‘Hayat devam ediyor’ olunca, dünyanın her yerinde ilgi gördü.”

İran sinemasının başarısını ise şiddet ve cinsellik gibi unsurların olmamasına bağlayan Erşadi, “Bu unsurlar olmadığı için çok insani ve manevi bir sinema. Mesela Kirazın Tadı filmi şu ana kadar dünyanın her yerinde ilgi gördü. Üniversitelerde ders olarak okutuluyor. Oyuncunun duygu verebilmesi için teknolojinin o kadar da önemi yok. Bu kamera olmaz, başka kamera olur. Kamera o duyguları yaratmıyor. Duyguları bizim kültürümüz, sinema dilimiz yaratıyor” ifadelerini kullanmıştı.







