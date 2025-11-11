Yeni Şafak
Türk dünyası çocukları masallarda birleşti

04:0011/11/2025, Salı
G: 11/11/2025, Salı
Zeki Eraslan
Zeki Eraslan

Türk dünyası masalları, mobil uygulamayla dünya çocuklarına ulaştırılacak.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Türk dünyasına ait geleneksel masallara dijital ortamdan ulaşılmasını sağlayan “Türk Dünyası Masalları” mobil uygulamasını çocukların kullanımına sundu. Dünya genelinde 140 ülkede indirilen ve içinde 200 masal barındıran Masal Masal Türkiye uygulamasının ardından, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı bu kez Türk dünyasına ait geleneksel masalları dijital ortama taşıdı. Uygulama kapsamında ilk aşamada Azerbaycan masalları erişime açılırken, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan’a ait masalların da periyodik olarak platforma eklenmesi planlanıyor. Böylece Türk dünyasının sözlü kültür mirasının, mobil erişimle hem Türkiye’de hem de farklı coğrafyalarda yaşayan çocuklara ulaştırılması hedefleniyor.

YÖRESEL SESLENDİRME DE VAR

Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Doç. Dr. Zeki Eraslan, masalların ülkelerin kültürel şifrelerini barındıran metinler olduğunu söyledi. Anadolu irfanının ve Türk medeniyetinin en küçük parçalarını taşıyan bu metinlerin İslamiyet öncesi dönemden bugüne kadar bir araya getirilerek veri tabanı oluşturulduğunu aktaran Eraslan, bu veri tabanından, “Masal Masal Türkiye” ve “Türk Dünyası Masalları” cep telefonu uygulamalarını geliştirdiklerini belirtti. Masal Masal Türkiye uygulamasının ayırt edici özelliklerinden birinin, masalların yöresel ağızlarla da dinlenebilmesi olduğunu dile getiren Eraslan, uygulamaya yöresel seslendirme özelliği eklediklerini ifade etti.



