Ünlü oyuncunun acı günü: Dostları yalnız bırakmadı

Ünlü oyuncu Kıvanç Kasabalı, babası Niyazi Kasabalı'yı son yolculuğuna uğurladı. Cihangir Camii'nde düzenlenen cenaze törenine sanat ve medya dünyasından birçok isim katılırken, Kasabalı'yı bu zor gününde yalnız bırakmayanlar arasında yakın dostu Kıvanç Tatlıtuğ da vardı. Dedesinin vefatıyla büyük bir üzüntü yaşayan Can Kasabalı’yı ise tören sırasında Tatlıtuğ teselli etti.

1 /5 Oyuncu Kıvanç Kasabalı, babası Niyazi Kasabalı’yı kaybetti. Ünlü oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla sevenlerine duyurdu.

2 /5 Babasını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşayan Kıvanç Kasabalı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Ailemizin büyüğü, sevgili babamız Niyazi Kasabalı hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi, 8 Kasım 2025 Cumartesi günü Cihangir Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecektir.”

3 /5 Bugün Niyazi Kasabalı için cenaze töreni düzenlendi. Cihangir Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde, Kasabalı’yı yalnız bırakmayan isimler arasında yakın dostu Kıvanç Tatlıtuğ da yer aldı. Törende oldukça üzgün olduğu gözlenen oyuncuyu eşi Sedef Avcı, dostları ve meslektaşları teselli etti.

4 /5 Dedesinin vefatıyla büyük bir üzüntü yaşayan 12 yaşındaki Can Kasabalı’ya, babasının en yakın arkadaşlarından biri olan Kıvanç Tatlıtuğ destek oldu. Törende Tatlıtuğ’un minik Can’ı teselli ettiği anlar duygusal görüntülere sahne oldu.