Belgesel filmler ödüllerini aldı

04:0011/11/2025, Salı
TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri

TRT tarafından bu yıl 16. kez düzenlenen “TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri” ödül töreniyle sona erdi.

Dört kategoride 40 finalistin yarıştığı TRT Belgesel Ödülleri’nde Uluslararası Kategori’de “A New Kind Of Wilderness” filmiyle Silje Evensmo Jacobsen birinciliğe, “9-Month Contract” filmiyle Ketevan Vashagashvili ikinciliğe, “Grape Season” filmiyle Ebrahim Hesari üçüncülüğe layık görüldü.

Ulusal Profesyonel Kategori’de Ömer Faruk Çetin “Muzaffer” eseriyle birincilik, Mehmet Ali Sevimli “Yıkılmak” eseriyle ikincilik, Selin Aktaş ve Murat Kadir Toy ise “Üstad Mehmed Siyah Kalem” eseriyle üçüncülük ödülünü kazandı. Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisi’nde ise “Mehmet Tekten: Bir Bakışın Hikayesi” belgeseliyle Özgür Aşkın birinciliği, “Kök” belgeseliyle Sanem Karasalih ikinciliği, “Cam Adam” belgeseliyle Ahmet Hakan Kurt üçüncülüğü elde etti.

Ayrıca Deniz Ceyhan’ın “Aramızdaki 16.965 Saat Mesafe”, Yunus Emre Özdemir’in “Baraj” ve Hasan Ete’nin “Orfoz” projeleri Proje Destek Kategorisi’nde ödüle değer bulundu.



