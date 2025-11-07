Kırşehir’de şehitler anısına 500 fidan toprakla buluştu

İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe; il protokolü, şehit aileleri, gaziler ve emniyet teşkilatı mensupları katıldı. Etkinlikte; şehitlerin hatıralarını yaşatmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir vatan bırakmak amacıyla 500 fidan toprakla buluşturuldu.