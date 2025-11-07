Kırşehir’de şehitler anısına 500 fidan toprakla buluştu

ŞEHİTLERİMİZ İÇİN HER BİR FİDAN, GELECEĞİMİZ İÇİN BİN NEFES PROJESİ" KAPSAMINDA, KIRŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN AŞIKPAŞA TABİAT PARKI’NDA FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.
’Şehitlerimiz İçin Her Bir Fidan, Geleceğimiz İçin Bin Nefes’ projesi çerçevesinde; Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Aşıkpaşa Tabiat Parkı’nda fidan dikim etkinliği düzenlendi.
İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe; il protokolü, şehit aileleri, gaziler ve emniyet teşkilatı mensupları katıldı. Etkinlikte; şehitlerin hatıralarını yaşatmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir vatan bırakmak amacıyla 500 fidan toprakla buluşturuldu.
Kırşehir Emniyet Müdürlüğü tarafından ağaç dikim projelerinin sürdürüleceği bildirildi.
#Kırşehir
#Şehit
#fidan dikme