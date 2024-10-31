Kısa’dan Hisse’de program belli oldu

Harvard Üniversitesi’nde uzun yıllar hocalık yapan Prof. Gönül Tekin ile Boğaziçi Üniversitesi’nde Türkoloji Profesörü olan kardeşi Günay Kut’u evlerinde ziyaret ettik. Türkoloji’nin önde gelen iki değerli ismine, kitap sevgilerinin nasıl tutkuya dönüştüğünü ve kütüphane kurma süreçlerini sorduk. Günay Kut’un rahmetli eşi Turgut Kut ile İstanbul’daki dairelerinde o kadar kitap varmış ki, artık kendilerine yer kalmamış; Gönül Tekin’in tabiriyle ‘Kitaplar Kut çiftini evden atmış’.