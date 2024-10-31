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Kısa’dan Hisse’de program belli oldu

Kısa’dan Hisse’de program belli oldu

04:0031/10/2024, Perşembe
G: 31/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Bu yıl 9. kez düzenlenecek “Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali” cumartesi günü başlayacak. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve Neslişah Sultan Kültür Merkezi’nde yapılacak gösterimlerde birbirinden önemli isimler sinemaseverlerle buluşacak. Atlas Sineması’nda 2 Kasım’da yapılacak açılış töreninin ardından başlayan festivalin ilk etkinliği ertesi gün AKM Yeşilçam Sineması’nda olacak. Gazeteci Ali Demirtaş’ın moderatörlüğünde, 3 Kasım’da yönetmen, yazar, müzisyen ve ressam Mehmet Güreli ustalık sınıfı paneli verecek. Aynı mekânda 4 Kasım’da oyuncu Çağdaş Onur Öztürk oyunculuk atölyesi ve 5 Kasım’da sanatçı Gökhan Kırdar “Film Müziği Besteciliği” etkinliği düzenleyecek.


Filistin sineması panelDe ele alınacak

AKM Yeşilçam Sineması’nda, 7 Kasım’da, “Unreal Engine ile Eş Zamanlı CGI Film Yapım Atölyesi” ve “Hangi Filme Hangi Kamera” başlıklı atölye düzenlenecek. Mehmet Zaid Başak, Yusuf Ziya Gökçek, Nawras Ebu Salih ve Luna Hooh, AKM Yeşilçam Sineması’nda “Filistin Sinemasına Bi’ Başka Bakış” başlıklı panelde konuşacak. Kapanış töreni ise 9 Kasım’da Atlas Sineması’nda olacak.




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