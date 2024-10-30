Macaristan’da Türk ve Macar sanatçılardan konser

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Türk ve Macar sanatçılar, “Prensliğin Sarayından Saray-ı Hümayuna Kadar” konseri verdi. “2024 Türk-Macar Kültür Yılı” faaliyetleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Budapeşte Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü’nün düzenlediği konser ilgi gördü.

Macar Müzikevi’ndeki konserde, Türk sanatçılar Derya Türkan, solist Dilek Türkan, Serkan Halili ve Özata Ayan’a Macar Bacchus Consort Müzik Grubu eşlik etti. 16. ve 17. yüzyıllarda Osmanlı ile Macar saraylarında icra edilen eserlerin seslendirildiği konserde iki ülkenin müzik geleneklerinin harmanlandığı repertuvar davetlilerin beğenisine sunuldu.





Darin J. Sallam

Farha’nın yönetmeni Antalya’ya gelecek

Dünya prömiyerini 46. Toronto Uluslararası Film Festivali’nde yapan ve çok sayıda festivalden ödülle dönen “Farha” filmine imza atan Filistinli yönetmen Darin J. Sallam, “Antalya Kültür Yolu Festivali”ne konuk olacak. 2-10 Kasım’da Antalya’da düzenlenecek festivale gelecek olan Sallam, 3 Kasım’da Paribu Cineverse Antalya Migros’ta gerçekleşecek gösterimin ardından “Filistin Direniş Sineması” etkinliğinde sinemaseverlerle buluşacak. Sallam, yönetmen Faysal Soysal’ın moderatörlüğünde düzenlenecek söyleşide, sinema yolculuğunu ve Filistin sinemasını anlatacak.











