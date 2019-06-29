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Hayat Kitabe artık emin ellerde
KÜLTÜR SANAT

Kitabe artık emin ellerde

Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nin Etnografya Bölümü yeniden ziyarete açıldı. Müzede 2004 yılında çalınan ve geçtiğimiz Nisan ayında geri getirilen Çini Kitabesi de sergileniyor.

Ayşe Olgun Yeni Şafak
​Türk ve İslam Eserleri Müzesi -Etnografya Bölümü
​Türk ve İslam Eserleri Müzesi -Etnografya Bölümü

Sultanahmet Meydanı’ndaki Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nin yenilenen Etnografya Bölümü’nün açılışı önceki gün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve seçkin davetlilerle birlikte yapıldı. Müzede Londra’dan iadesi sağlanan 16. Yüzyıla ait Çini Kitabesi de bundan böyle sergilenecek. Fatih semtinde 16. Yüzyıl eseri olan Mehmet Ağa Camii’den 2004 yılında çalınan Çini Kitabenin üzerinde Ayetel Kürsi’nün iki ve üçüncü ayetleri ayeti yazıyor. Çinileriyle meşhur camiye kitabenin korunamadığı için tekrar iade edilmeyeceği müzede sergileneceği öğrenildi.

SERGİYE DAHİL EDİLDİ

Oldukça kıymetli olan 16. yüzyıla ait Çini Kitabe’yle ilgili Bakan Ersoy, şu bilgileri verdi: “2004’te Çarşamba Mehmet Ağa Camisi’nden alınarak, yurt dışına çıkarılan 16. yüzyıl Osmanlı dönemine ait klasik İznik çinisi pano Türkiye’ye geri getirilmiştir. Önceki Bakan Yardımcımız Ömer Arısoy’un girişimleri üzerine Türk ve İslam Eserleri Müzemiz süreci başlatarak, eseri uhdesinde bulunduran kişi ikna edilmiş, Londra Büyükelçiliği’ne bağışlanmıştır. Süreç Bakanlığımıza Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Mücadele Birimimiz tarafından başarılı bir şekilde yürütülmüş ve 17 Nisan 2019’da Londra’dan hava yoluyla ülkemize getirilerek, müzemizin eser deposunda muhafaza altına alınmıştır. Açılış münasebetiyle bu eserimizi de sergiye dahil etmekten büyük mutluluk duyuyorum.” Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nin kuruluşunun 100. Yılını 2014 yılında geride bıraktığımızı hatırlatan Ersoy “Etnografya Bölümü ile 3. avlunun restorasyon ve teşhir, tanzim çalışmalarını da tamamladık. Bu bölümle ziyaretçilerimizi 1800’lerin İstanbul’una götürecek bir zaman kapısı da açmış olduk” diye konuştu.

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GEÇMİŞİ TEMSİL EDİYOR

“Bu müze sadece İstanbul’da değil, aslında dünya tarihinde özellikle İslam kültür ve coğrafyası açısından çok önemli bir büyüklüğü temsili, geçmişi ve değeri ifade ediyor” diyen İstanbul İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz ise “Eğer İslam tarihinin zamanın akışı içerisinde 15 asırlık geçmişinin ve birikiminin önemli eserlerini bir arada görmek istiyorsanız, yine coğrafya olarak Afrika’dan Avrupa’ya, Asya’dan Anadolu’ya uzanan yaygınlığını ve büyük kültür medeniyetlerinin eserlerini görmek istiyorsanız, bu müzeyi gezmelisiniz” dedi.

  • Valide Sultan Türbesi’nin restorasyonu tamamlandı
  • Restorasyonu tamamlanan Hatice Turhan Valide Sultan, Havatin ve Cedid Havatin türbelerinin 6 yıl süren restorasyon çalışmaları da tamamlandı. Türbe dün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un katılımıyla açıldı. Restorasyon kapsamında Osmanlı hanedanından 82 kişinin meftun olduğu türbelerde, halı, şebeke, isim levhaları, sanduka çuhaları, fes ve kavuklarında gerekli yenileme ve düzenleme çalışmaları yapıldı.

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