Kocaeli şehirlerarası ulaşımda da öncü kent olma yolunda

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda çığır açan çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Büyükşehir belediyeleri içerisinde ulaşıma yaptığı yatırımlarla örnek şehir modeli olan Kocaeli, toplu taşıma da adından söz ettiriyor. Duble yollar, tüneller, kavşaklar, üst geçitler, köprüler yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yollara da yakışır toplu taşıma ağını oluşturdu.

TÜRKİYE’NİN EN GENÇ FİLOSU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda istikrarlı bir rotada ilerliyor. Büyükşehir yaptığı yatırımlarda yeni nesil ulaşım anlayışını ortaya koyuyor. 2025 yılında önce 27 ardından 68 yeni otobüs alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bugün 5 yaş ortalaması ile Türkiye’nin en genç ulaşım filosuna sahip belediye. Filo sayısı 753’ü bulan Büyükşehir, toplu ulaşımda çevre, konfor ve kalite hizmetinden taviz vermeden ilerliyor. Son alınan araçların tamamı Euro 6 standartlarına sahip ve şehrin hava kalitesine olumlu etki edecek özellik barındırıyor.

ŞEHİR İÇİ ULAŞIMINDA TRAMVAY

Ülkemizde demiryolları sektöründe dev yatırımlarla büyük mesafeler kat edilirken bu ilerlemenin önemli payını Kocaeli oluşturuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda yenilikçi adımlarıyla kentin tarihinde ilk kez farklı bir ulaşım sistemi oluşturmayı başardı. Büyükşehir’in en önemli yatırımlarından biri şehir içi ulaşımını hem ekonomik hem çevreci olan hafif raylı sistemle tanıştırmak oldu. İzmit Kuruçeşme ile Otogar ve İzmit Kocaeli Şehir Hastanesi arasındaki ulaşımı tramvay hattı ile rahatlatan Büyükşehir, son olarak uzunluğu 3,8 km olan Otogar ile Alikahya Stadyumu arasındaki tramvay hattını da hizmete açtı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, teknolojiyi kullanarak ulaşım kalitesini yükseltiyor. 2026 yılında 5 yeni araç daha tramvay filosuna eklenecek. Toplam 33 araç kapasiteli filo, yolculara daha konforlu ve güvenli seyahat imkanı sağlıyor. Tramvay günlük yolcu taşıma rekorlarını sürekli olarak yenilerken, vatandaşların ilgisi de her geçen gün artıyor.

METRO HATLARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehri yeni bir ulaşım sistemiyle daha tanıştırmaya hazırlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında projesi yapılarak yapımına başlanan ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredilen Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı’nda çalışmalar sürüyor. Seyahat süresi 40 dakika olacak toplam uzunluğu 30,8 kilometre olacak metro hattı, günde 330 bin yolcuya hizmet edecek. Büyük oranda tamamlanan çalışma, Gebze bölgesinin trafik yükünü büyük ölçüde azaltacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türkiye’nin en önemli ulaşım projelerinden biri olan Körfez, Derince, İzmit ve Kartepe’yi birbirine bağlayacak olan Kuzey Metro hattı için de düğmeye bastı. İhalesi tamamlanan ve yer teslimi yapılan 26,85 kilometre uzunluğundaki metro hattı projesi de Kocaeli’nin doğu-batı aksında günlük yaklaşık 300 bin yolcu taşıyacak.

BÜYÜK KAVŞAKLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sadece raylı yatırımlarla değil, diğer projelerle de kentin ulaşım sorununu ciddi anlamda azalttı. Özellikle yeni nesil kavşaklar, bu noktada büyük önem taşıyor. Yeşilova-Solaklar Kavşağı, günlük 60 bin aracın geçiş yaptığı Kandıra-Yeşilova-Solaklar bölgesindeki trafiği hem önledi hem de kesintisiz hale getirdi. Son derece modern ve farklı bir mimari tasarıma sahip olan Başiskele Kavşağı Koridor Projesi de bir yıl içinde tamamlanacak ve bölgedeki trafiği tamamen rahatlatacak.

41 K ve 41 G Hatları