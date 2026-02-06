Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kocaeli’de Halk Ekmek büfelerinde satılacak Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Kocaeli’de Halk Ekmek büfelerinde satılacak Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

18:336/02/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki Halk Ekmek büfelerinde satılacak olan Ramazan pidesinin fiyatını belirledi. 300 gramdan satılacak olan Ramazan pidesinin 20 liradan satılacağı aktarıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca Halk Ekmek büfelerinde 300 gramlık pidenin 20 liradan satışa sunulacağını bildirdi.


Vatandaşların Ramazan ayında uygun fiyatlı ve sağlıklı ekmeğe ulaşabilmesi amacıyla hazırlıklar tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı A.Ş. bünyesindeki Hızır 41 Üretim Tesisi’nde el değmeden ve hijyenik şartlarda üretilecek pideler, şehir genelindeki Halk Ekmek büfeleri aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacak.



300 gram pide 20 TL


Sosyal belediyecilik anlayışıyla belirlenen tarife kapsamında, 300 gram ağırlığındaki Ramazan pidesinin satış fiyatı 20 lira olarak açıklandı. Uygulamanın, vatandaşların bütçesine katkı sağlamayı ve Ramazan’ın bereketini sofralara taşımayı hedeflediği belirtildi.



Haftanın 6 günü hizmet verecek


Halk Ekmek büfelerinin çalışma saatleri de Ramazan ayına göre düzenlendi. Büfeler, resmi tatiller ve pazar günleri hariç haftanın 6 günü hizmet verecek. Satışlar, sabah 09.00-11.30 ile iftar öncesi yoğunluğun yaşandığı 16.00-18.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.



#Halk Ekmek
#Kocaeli
#Ramazan Pidesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖSYM duyurdu: 2026 YKS başvuru şartları neler, sınava girme zorunluluğu var mı? TYT, AYT ve YDT’ye kimler katılacak?