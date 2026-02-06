Kocaeli’de Halk Ekmek büfelerinde satılacak Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Vatandaşların Ramazan ayında uygun fiyatlı ve sağlıklı ekmeğe ulaşabilmesi amacıyla hazırlıklar tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı A.Ş. bünyesindeki Hızır 41 Üretim Tesisi’nde el değmeden ve hijyenik şartlarda üretilecek pideler, şehir genelindeki Halk Ekmek büfeleri aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacak.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla belirlenen tarife kapsamında, 300 gram ağırlığındaki Ramazan pidesinin satış fiyatı 20 lira olarak açıklandı. Uygulamanın, vatandaşların bütçesine katkı sağlamayı ve Ramazan’ın bereketini sofralara taşımayı hedeflediği belirtildi.

Halk Ekmek büfelerinin çalışma saatleri de Ramazan ayına göre düzenlendi. Büfeler, resmi tatiller ve pazar günleri hariç haftanın 6 günü hizmet verecek. Satışlar, sabah 09.00-11.30 ile iftar öncesi yoğunluğun yaşandığı 16.00-18.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.