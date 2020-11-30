Kolonyada hileye dikkat: Ele sürüldüğünde anlaşılabilir

Koronavirüs tedbirlerinin başında maske, mesafe ve hijyen kuralları geliyor. Buna ek olarak vatandaşlar da çok fazla dezenfektan ve kolonya kullanıyor. Pandemiyle birlikte kolonyaya artan talep ise merdiven altı kolonya üretiminin artmasına neden oldu. İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, kolonyadaki hilelerin dikkat edildiğinde anlaşılabildiğine dikkat çekerek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Özyaral, “Kolonya sürelim, koronavirüs gelmesin diye bir cümle yok. Kolonyanın bize tek etkisi; yüzde 70-80 derece alkol fonksiyonundan ötürü, mikroorganizmaların el üzerinde tutunmasını etkilemesidir. Yoksa koronavirüse karşı direncimizi artırmak gibi bir görevi yoktur” diye konuştu.

OYNAT 00:59 Boş şişeyle gelene kolonya bedava Türkiye'de koronavirüs vakalarının ortaya çıkması ile birlikte vatandaşlar tedbir amaçlı dezefektan ürünlere yöneldi. Kocaeli'de bir esnaf bu durumu fırsat çevirenlere tepki olarak elinde bulunan 400 kiloluk kolonyayı ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. BiP'te paylaş

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MERDİVEN ALTI KOLONYA NASIL ANLAŞACAK?

Bileşeni etil alkol, su ve esans olan gerçek kolonyanın, metil alkol katılarak merdiven altında üretildiğinin anlaşılabileceğini söyleyen Prof. Dr. Özyaral, ipuçlarını şu sözlerle anlattı:

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“Eğer bu kolonya etil alkolle değil, metil alkol katılarak merdiven altında üretildiyse bunu hissetmediğiniz gibi bir solvent kokusu alırsınız. Kötü bir kokudur. Onu bastırmak için de esansı artırırlar. Farklı kokularla bu kötü kokuyu bastırmaya çalışırlar ve akışkanlığı değişir. Kolonyanın kendine has rengi ve akışkanlığı vardır. Su oranı nettir. Bunu satın alanın algılayabilmesi çok zor. Yüzde 50 yüzde 50 oranına getirebiliyorlar.

Normalde iyi ve kaliteli bir ürünün derecesiyle anlıyoruz. Etil alkol olmadığı takdirde yapılan ürünlerin tamamında sahte kavramı yani merdiven altı durumu söz konusudur. Elinize sürdüğünüzde normalde kolonya uçar ve hiçbir gerginlik yaratmaz ama metil alkolden üretilmiş bir kolonyayı elinize sürerseniz elde gerginlik yaratır. Beyazlıklar oluşturur ve bunu hissedersiniz.”

MARKA DEĞERİNE DİKKAT EDİLMELİ

Alınan ürünün marka değerine ve etiketine bakılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Özyaral, “Sıradan gördüğünüz bir ürünü kolonya olarak tanımlayıp almamak gerekir. Bunun için de marketlerden, eczanelerden ve sürekli alışveriş yaptığınız merkezlerden almalısınız. Aksi takdirde sokakta satılan ürünlerin nerde, nasıl ve ne şekilde imal edildiği belli olmayabiliyor. İmalat tarihi, nerede üretildiği, ruhsatının ne olduğunun üzerinde olması gerekiyor. Bunları da sahte yapmış olabilirler. En önemli şey bu yüzden koklamaktır. Kokladığınızda hafiften genzinizin yandığınızı hissederseniz, ferahlık alırsanız etil alkolle yapılmıştır. Metil alkolü burnunuza çektiğinizde bir süre sonra tahriş hissedersiniz” diye konuştu.

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FOTOĞRAF 9 Kamu kurumundan emekli olduktan sonra Yenice ilçesinde 15 yıldır esnaflık yapan Muzaffer Eren (61) pandemi sürecinde çam ve ıhlamur aromalı kolonya yaptırmaya karar verdi. Adapazarı’nda bir fabrika ile anlaşan Eren, hem ilçe ile özdeşleşen hem de özellikle nezle ve gribe karşı akla gelen ilk çözümlerden olan ıhlamurlu kolonyanın siparişine yetişmekte zorlanıyor. Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Muzaffer Eren, pandemi sürecinde Yenice ile alakalı neler yapabileceğini düşünmeye başladığını belirterek, “Aklıma Yenice’nin ormanları, çam ağaçları geldi. Yenice’miz ıhlamur ağaçları ile çam ağaçlarıyla meşhur doğası ve havasıyla meşhur ormanlarımız var. Düşündüm, taşındım. Yenice için ıhlamur kolonyası ve çam kolonyası aklıma geldi. Nasıl yapabiliriz diye planlar projeler kurduk iki aydan beri. Sonra Adapazarı’nda bir kolonya fabrikasıyla anlaştım” dedi. Özellikle gurbette yaşayanların kolonyalara büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Eren, “Şu an kolonyaları 10 günden beri piyasaya yetiştiremiyoruz. Yenice nüfusu merkez ve köyleri ile şu an 20 bin ama Yenice dışında gurbette bulunan sayısı 40 bini aşkın; Almanya’da, İstanbul’da, Antalya’da ve tüm vilayetlerde Yenice’de hemşerilerimiz var. Sosyal medyadan duymuşlar. Son 10 günden beri ben bu kolonyaları yetiştiremiyorum. İnşallah daha da iyi olacak. İleride daha güzel şeyler yapacağız” diye konuştu. Çam ve ıhlamur kolonyaları için patent başvurusunda bulunduklarını kaydeden Eren, 15-20 gün içerinde sonuç alacaklarını söyledi. Çam ve Ihlamur kolonyalarının pandemi döneminde çokça tercih edildiğini dile getiren Eren, “Gurbetteki arkadaşlarımız da memleketimizden böyle bir kolonya çıkmış diye bizden yoğun bir şekilde talep var. Ham maddesi bunun yurt dışından geliyor. Alkolle yapılıyor. Esansının hammaddesi ıhlamur aroması ve çam aromasından yapılıyor. 70 derece keskin bir kolonya. Biz bunu Yenice’nin tanıtımı için yaptırdık” ifadelerine yer verdi. Kış ayının vazgeçilmezi olan çiçeğin kolonyasını yaptırdı siparişlere yetişemiyor Karabük'ün Yenice ilçesinde esnaflık yapan 61 yaşındaki Muzaffer Eren, ilçenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla yaptırdığı çam ve ıhlamur kolonyalarının siparişine yetişemiyor. BiP'te paylaş

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ÖLÜME KADAR GÖTÜRÜYOR

İnsanların kolonya gibi kozmetik ürünleri ne yazık ki içtiğini de hatırlatan İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, “Metil alkol gıda sektöründe yer almaz. Etil alkol gıda sektöründe yer alır ama bu kolonya içilir demek değildir. Hiçbir kozmetik ürün gıda olarak tüketilemez” uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Özyaral sahte kolonyanın mide bulantısı ve kusma yarattığına dikkat çekerek, “Sahte kolonya mide bulantısı ve kusma, baş dönmesi yaratır. Çünkü bir kimyasal kokluyorsunuz. Etil alkolün vücudu rahatlatıcı, zihni açıcı, bayılma esnasında ayıltıcı gibi etkilerini kullanırsak, tıbbi tarafıyla değerlendirirsek metil alkolde bu özelliklerin hiçbirini göremeyiz. Tam tersi reaksiyonlar verir. Aşırı solunmasıyla akciğerlerde tıkanma ve kalbin durmasına kadar giden reaksiyonlarla karşılaşabiliriz” diye konuştu.

HAYAT Bakkaldan 80 derecelik kolonya aldı yanmayınca isyan etti: Limonlu su bu!

FOTOĞRAF 9 Yaşanan olay, 2 ay önce İnegöl ilçesinde meydana geldi. Trafikte seyir halindeki Mustafa Diricanlı, polis uygulama noktasında durduruldu. Yapılan alkol testinde Diricanlı'nın 0.56 promil alkollü olduğu sonucu çıktı. Bunun üzerine ehliyetine el konulan sürücüye, bin 228 lira ceza uygulandı. İnegöl'de bir koltuk üretim firması ortaklarından olan ve yüzde 51 oranında fiziki engeli bulunan Diricanlı, kullandığı kolonyadan ötürü alkollü çıktığını öne sürdü. Diricanlı, “Bir ATM'den para çektim. Sonrasında dezenfektan amaçlı kolonya kullandım, yüzüme sürdüm ve maskemi takarak yola çıktım. 50 metre ileride polis trafik kontrolüne denk geldim. Alkol testi yapıldı. Alkolmetre 0.56 promil alkollü olduğumu gösterdi. Hayatımda alkol kullanmadım. Şok geçirdim. Alkol kullanmadan, alkolden yargılanıyorum. Ekiplere söyledim, kolonya kullandığımı söyledim. Fakat yapacak bir şey yoktu. Savcılığa itiraz dilekçemi verdim” dedi. Bacağındaki rahatsızlıktan ötürü yürümekte zorlandığını fiziksel engelli Diricanlı, “Araç kullanmak zorundayım. Annem rahatsız, onu her gün Bursa'ya götürmek zorundayım. Kendi iş yerim var. Çalışanlarımı taşımak durumunda kalıyorum. Araçsız bunları yapamam. Fiziki rahatsızlığımdan dolayı araç kullanmak zorundayım. Yürümekte zorlanıyorum. Alkole karşı olan ve hayatımda alkole el uzatmadığım halde alkolden dolayı mağdur oluyorum” diye konuştu. Pandemi dönemini hatırlatan Diricanlı, “Kendi kronik rahatsızlıklarım var. Kolonya bu işin dezenfektanı diyorlar. Sürekli bunu kullanmak zorundayım. Onun için de kolonyayla dezenfekte etmekten ziyade başımıza bela oldu. Yetkililere sesleniyorum; kolonya kullanalım mı, yoksa kullanmayalım mı? Ehliyetimin geri verilmesini istiyorum” ifadelerini kullandı. ''Hayatımda alkole el uzatmadım'': Sürücü 0.56 promil alkollü çıktı, kullandığı kolonyadan olduğunu iddia etti Bursa'da, otomobiliyle trafikte seyir halindeyken polis ekiplerince durdurulan sürücü Mustafa Diricanlı (39), yapılan uygulamada 0.56 promil alkollü çıktı. Hayatı boyunca hiç alkol kullanmadığını dile getiren sürücü, kolonya kullandığı için alkollü çıktığını öne sürerken; ehliyetine el konularak, bin 228 lira ceza uygulandı.

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FOTOĞRAF 7 Gülyalı ilçesinde, 28 Haziran gecesi saat polis kontrol noktasında kullandığı ticari aracı ile durdurulan Mehmet Kabataş'a alkol testi yapıldı. Test sonucunda 0.27 promil alkollü çıkan sürücüye bin 228 lira para cezası uygulandı, 20 ceza puanı kesilerek, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Alkol kullanmadığını öne süren Kabataş, aynı gece Ordu Devlet Hastanesi'nde test yaptırdı. Test sonucunda kanında alkol rastlanılmayan sürücü, kontrolden kısa bir süre önce koronavirüsten korunmak için el ve yüzünü kolonya ile dezenfekte ettiğini, alkollü çıkmasının nedeninin kolonya olduğunu öne sürdü. Kabataş, Ordu 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurarak cezaya itiraz etti. Mahkeme belirtilen yasal süre içerisinde kan testi yaptırmadığı gerekçesiyle aldığı raporu geçersiz sayarak başvuruyu reddetti. Kabataş, karara üst mahkemeye başvurarak itiraz etti. Yaşananları anlatan Mehmet Kabataş, Kavşakta ellerime ve yüzüme kolonya sürdüm. Yaklaşık 1 dakika yolumuza devam ettikten sonra polisler kontrol noktasında bizi durdurdu, alkolmetreye üfletti. Cihaz 0.27 promil alkollü olduğumu gösterdi. Polisler 'alkollüsün' diyerek, arabamı kenara çektirdi. Polislere 'alkol kullanmadığım, yolda yüzüme kolonya sürdüm ve bu nedenle alkol çıkabilir' dedim. Bana ceza kestiler. Arabayı kullanması için yeğenimi çağırdım ve hastaneye gittim. Test sonuçlarında kan değerlerinde alkol çıkmadı. Yargıya başvurdum. Mahkeme kan tahlili için 95 dakika içerisinde tahlil olmam gerektiğini belirterek başvurumu reddetti. Cihazın arızalı olabileceğini, çalışmış olduğum birimdeki insanlara sorularak alkol kullanıp kullanılmadığımın tespit edilebileceğini ifade ettim ancak bunlar da kabul görmedi. Hukuk mücadelem sürüyor. Eğer benim haklı olduğum kabul edilirse, ödemiş olduğum cezayı geri almak istiyorum dedi. Cezayı ödediğini anlatan Kabataş, Bölgemizde fındık hasadı yapıldı. Şoför olmadan bahçeme gidemedim. Eşim hastanede çalışıyordu, onu işe getirip götürüyordum ancak bu süreçte sıkıntı yaşadık. Ya bir yakınımızı çağırıyorduk ya da yoldan geçen birinden rica ediyorduk. Kolonya kullanmasak pandemi var, kullansak denetimde, üflemede takılıyoruz, ehliyetimiz alınıyor. Seyir halindeyken yüzünüze kolonya sürmeyin. Alkolmetreye üflemeden önce yüzünüzü yıkayın diye konuştu. Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt ise, kanda alkol değeri bulunmaması halinde, ölçüm yapılan cihazlarda hata olabileceğini söyledi. Enginyurt, Kolonyayı elime sürdüm, yüzüme sürdüm, alkollü çıktım' denmesi tıbben mümkün değildir. Bunun iki sebebi vardır. Ya sürücü yalan söylüyordur, gerçekten alkol almıştır. İkinci sebep ise alkolmetrenin kalibrasyonu bozuktur. Bunlar çok hassas cihazlar olduğu için sık sık kalibre edilmesi gerekiyor. Çünkü bizim hastanelerde kullandığımız alkolmetreler de aynı şekildedir. Keza tüm tıbbi malzemeler kalibrasyon gerektiriyor. Kalibrasyon bir cihazın doğru ölçümü yaptığının test edilmesidir. O cihazlar çok sık test edilmediği takdirde, kalibrasyon ayarları bozulacağı için, bir önceki sürücünün alkollü sürücünün değerini tekrar karşımıza getirebilir. Kalibre edilmemiş cihazlarda bununla biz karşılaşıyoruz. Kolonya içilmediği takdirde, nefes yoluyla ölçmüş olduğumuz alkolmetrelerde alkol çıkmaz. Alkollü mendilde de, dezenfektanda da, kolonyada da çıkmaz. Kanda alkol değeri bulunmuyorsa ölçüm yapılan cihazda arıza vardır” dedi.​ Koronavirüse karşı kolonya sürünce 0.27 promil alkollü çıktığını iddia etti Ordu'nun Gülyalı ilçesinde polis denetiminde iddiaya göre 0.27 promil alkolü olduğu tespit edilen ticari araç sürücüsü Mehmet Kabataş'a (52) para cezası uygulandı, ehliyetine 6 ay el konuldu. Alkol kullanmadığını öne süren, hastanede yaptırdığı testinde ise kanında alkole rastlanılmadığını belirten Kabataş, alkollü çıkmasının sebebinin koronavirüsten korunmak için yüzünü kolonya ile dezenfetke etmesi olduğunu söyledi.

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