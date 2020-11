Kolonyada hileye dikkat: Ele sürüldüğünde anlaşılabilir

Nitekim bunlar satışlarda da kendini gösterdi. Amerika, Avustralya, Avrupa keza şimdi Asya pazarı, akabinde Afrika yani aşağı yukarı, kendi kolonyalarımızı 5 farklı kıtada şu an satıyoruz. Bunun sebebi de artık raflarda her yerde dezenfektan var. Avrupa'da, Asya'da her yerde var. Dezenfektan tabii ki koronavirüsü öldürür ama insanlar artık farklı bir ürün istiyor. Aslında dezenfektandan sıkılmış insanlar.