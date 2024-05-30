Köpeklerin saldırısından sonra kolunu kaybetmişti: Talihsiz kadın yaşadıklarını unutamıyor!

Onlara yalvardım yardım etmelerini istedim. Beni hastaneye götürdüler 10 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra normal servise çıktım ve uzun bir tedavi sürecim oldu. Kolumu kurtarmak için bütün doktorların seferber olduğunu gördüm ancak kangren oldu ve kalan az bir kısmı da kesmek zorunda kaldılar''