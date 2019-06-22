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Hayat Koşar adım camiye
AKTÜEL

Koşar adım camiye

Doğu ve Güneydoğu’da binlerce çocuk yaz Kur’an kursları için camiye koştu. Diyarbakırlı Tuba Araz, “Kur’an okumak çok güzel” derken Mardinli Süleyman Bumanhan, “Yaz tatilim harika geçiyor” şeklinde konuşuyor. Şırnaklı Jiyan Cesur ise şunları söylüyor: “Hocalarımız sadece Kur’an’ı değil, iyi bir insan olmayı da öğretiyor. Ben inşallah hafız olacağım”

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kurslar sayesinde binlerce çocuk yaz tatilinde Kur’an-ı Kerim öğrenecek.
Kurslar sayesinde binlerce çocuk yaz tatilinde Kur’an-ı Kerim öğrenecek.

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl açılan yaz Kur’an kursları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde camilerden çocuk sesleri yankılanıyor. Bu yıl, “Camiler Çocuk Dolsun Ahlakı Kur’an Olsun” sloganıyla 17 Haziran’da başlatılan kurslar, 9 Ağustos’a kadar sürecek. Diyarbakır, Siirt, Mardin, Şırnak ve Bingöl’de düzenlenen kurslar büyük ilgi görürken, binlerce çocuk yaz tatilinde Kur’an-ı Kerim öğrenecek.

ONARILAN CAMİDE DERS

Diyarbakır’da cami ve Kur’an kurslarının da aralarında yer aldığı 2 bin 398 mekanda 3 bin 267 öğretici tarafından çocuklara eğitim verilmeye başlandı. Bu eğitimin verildiği yerler arasında Sur ilçesinde terör saldırılarından zarar gören 12 camiden tamir edilerek ibadete açılan 6’sı da yer alıyor. Sur ilçesindeki Ahsen Kur’an Kursu’nda eğitim alan öğrencilerden Tuba Araz, kursa katıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Araz, “Kur’an okumak bence çok güzel. Herkesin kursa gelmesini tavsiye ediyorum” dedi

ELİF BA’DAN KUR’AN’A

Mardin’de geçen yıl açılan bin 300 kursta yaklaşık 29 bin öğrenci eğitim alırken bu yıl düzenlenen bin 500 kursta 40 bin öğrencinin eğitim alması bekleniyor. İl Müftüsü İsmail Çiçek, “Okullar yeni bitti. Ama camiler cıvıl cıvıl” dedi. Kursa katılan öğrencilerden Süleyman Bumanhan, 2 yıldır Kur’an kurslarına katıldığını, Bu yıl Kur’an okumaya başladığını söyledi. Bumanhan, “Yaz tatilim çok güzel geçiyor” diye konuştu.

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HEM EĞİTİM HEM OYUN

Geçen yıl 14 bin öğrencinin Kur’an kursuna katıldığı Siirt’te, bu yıl sayının 25 bine yükselmesi hedefleniyor. Halid Bin Velid Camii İmamı Musa Doğrusever, çocuklara dini eğitim vermenin yanı sıra onları faaliyetlerle de buluşturduklarını anlattı.

YENİ CAMİLER YAPILIYOR

Şırnak’ta teröristlerin tahrip ettiği ve onarılarak ibadete açılan Yeni Mahalle’deki Geylani Camisi’ndeki kursta da dersler başladı. İl Müftüsü Ramazan Tolan, terör saldırılarında zarar gören 70 cami ve Kur’an kursunun Diyanet Vakfı tarafından tamir ettirildiğini anlattı. Tolan, “Kurban Bayramı’nda 3 camimiz daha hizmete girecek. Bir de vatandaşlarımızca yapılan 38 camimizin inşaatı sürüyor” dedi. Kursa katılan öğrencilerden Jiyan Cesur ise Kur’an öğrenmenin çok güzel olduğunu dile getirerek, “Hocalarımız sadece bize Kur’an öğretmiyorlar aynı zamanda iyi bir insan olmamız için tavsiyede bulunuyorlar. Ben inşallah hafız olacağım” şeklinde konuştu.

EĞİTMEN GÖZETİMİNDELER

Bingöl Merkez Hacılar Camii’nde başlatılan kursu ziyaret eden İl Müftüsü Muharrem Genç çocuklara bilgiler verdi. Genç, il genelinde 650 cami, 30 mescit, 62 Kur’an kursu ve 110 diğer mekanda açılan kurslarda, bin 20 eğitmen gözetiminde 25 bini aşkın öğrenciye eğitim verildiğini söyledi. Genç, bu yıl camilerden çocuk sesleri geldiğini ve geçen sene açılan kurslarda 20 bine yakın öğrenciye eğitim verdiklerini aktardı.

Kur'an kursları açılış programına yoğun ilgi
GÜNDEM
Kur'an kursları açılış programına yoğun ilgi
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