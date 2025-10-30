Yeni Şafak
Köşk'te büyükbaş hayvanlarda şap aşılaması sürüyor

30/10/2025, Perşembe
AYDIN’IN KÖŞK İLÇESİNDE ŞAP HASTALIĞIYLA MÜCADELE KAPSAMINDA BÜYÜKBAŞ HAYVANLARIN AŞILANMASI ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR.
Aydın’ın Köşk ilçesinde şap hastalığıyla mücadele kapsamında büyükbaş hayvanların aşılanması çalışmaları aralıksız şekilde devam ediyor.

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvan sağlığını korumak ve hastalıkların önüne geçmek amacıyla ilçedeki işletmeleri tek tek ziyaret ediyor. Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, hayvan sağlığı ekiplerinin şap hastalığıyla mücadele kapsamında büyükbaş hayvanlarda aşılama çalışmalarını titizlikle ve yoğun bir şekilde sürdürdüğü belirtildi. Yetkililer, aşılamanın hem hayvan verimliliğini korumak hem de hastalığın önüne geçmek açısından büyük önem taşıdığını ifade ederken, üreticilerin de bu süreçte ekiplerle iş birliği yapmaları çağrısında bulundu.

