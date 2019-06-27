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Hayat Kötü görünümlü duvarları çizimleriyle renklendiriyor
KÜLTÜR SANAT

Kötü görünümlü duvarları çizimleriyle renklendiriyor

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde lise öğrencisi Alihan Kapısız (16), 7 yıl önce merak sardığı grafiti sanatını geliştirerek, kötü görünümü olan duvarları, aldığı izinler sonrası yaptığı çizim ve şekillerle renklendiriyor. Kapısız, bu konudaki yeteneği ile dikkati çekiyor.

Haber Merkezi DHA
Alihan Kapısız​
Alihan Kapısız​

Grafiti sanatı ile uğraşan Alihan Kapısız, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinin çehresinin güzelleşmesine katkıda bulunmak amacıyla, izin alarak duvarları rengarenk boyalarla süslüyor. 9 yaşından beri çizimler yapıp, resimle ilgilenen Kapısız, internetten izlediği videolarla kendisini geliştirerek kağıda çizdiği üç boyutlu yazıları şimdiler de yaşadığı ilçenin duvarlarına yansıtıyor. Kapısız, maddi imkansızlıklar nedeniyle yaşadığı zorluklara rağmen bunu severek yapıyor.

Okul bahçelerinin, trafoların duvarlarına grafiti yapan Kapısız, belediye ile görüşerek onların gösterdiği, ilçedeki kötü görüntüye neden olan duvarlarda da sanatını konuşturacağını söyledi.

Alihan Kapısız, bakımsız duvarlara renk katıyor.

Kimseden yardım almadı

Yaptığı işe aşık olduğunu söyleyen Alihan Kapısız, şöyle konuştu:

  • "Resme olan merakım, ilkokul 4'üncü sınıfa giderken internette gördüğüm bir video ile başladı. Sonra daha çok video izleyerek kendimi geliştirdim. Kimseden yardım almadım. Kara kalem resimler çizmeye başladım. Daha sonra 3 boyutlu harflere özendim. Ardından kağıda yaptığım üç boyutlu harfleri duvarlara işlemeye başladım.
  • Yaşadığım ilçenin duvarlarının çok boş olduğu gördüm. Bu sanatımı da ilçenin duvarlarına, izin verilen kamu kuruluşlarının duvarlarına işledim. Bunları boyamak bana zamanımı güzel değerlendirmeyi öğretti. Bu sanatı yaparak kötü alışkanlıklardan da uzak durdum. İlçemize gelen yabancılar, bunların fotoğraflarını çekiyor. Bu da beni gururlandırıyor. Daha yolun başındayım, ama kendimi bu işte geliştireceğim. Benden, 'Buraya bir şeyler yapalım. Şurayı canlandıralım gibi' istekler oluyor. Bu işi ilerterek, grafik tasarım bölümü okuyup, ileride bu işi kendime meslek haline getirmeyi planlıyorum."

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