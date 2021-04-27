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Hayat Köyde 300 yıllık gelenek Bu hayvanlar saatlerden bile daha iyi çalışıyor
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Köyde 300 yıllık gelenek: Bu hayvanlar saatlerden bile daha iyi çalışıyor

Köyde 300 yıllık gelenek: Bu hayvanlar saatlerden bile daha iyi çalışıyor

Amasya’nın Suluova ilçesinde bir mahallede bulunan leylekler mahalle sakinlerine yüz yıllardır rehberlik ediyor. Mahalle sakinleri çiftçiler leylekler geldiği zaman ekime dikime başlıyor. Mahallenin en yaşlıları ise leyleklerin geliş-gidiş arasındaki zamanı ’en verimli olan zaman’ olarak değerlendiriyor.

Haber Merkezi İHA
Köyde 300 yıllık gelenek: Bu hayvanlar saatlerden bile daha iyi çalışıyor
Köylüler, leyleklerin geliş gidiş durumuna göre tarla işlerini yapıyor

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir mahallede leylekler 300 yıldır ekim zamanını adeta haber ediyor. Mahallenin en yaşlılarından 86 yaşındaki Ekrem Ayaz, leyleklerin bölgeye 20 Şubat’tan itibaren gelmeye başladığını ifade ederek, "Leylekler çiftçilere çok uzun yıllardır rehberlik eder, ben çocukken de bu leylekler vardı. Ne zamandan beri varlar bilinmiyor, onlar gelince mahsulümüz bereketlenir. Balıkçıllar vardı onlar şu an da yoklar gittiler. Leyleklerin geliminde mahsullerin çapaları çıkıyor" dedi.

  • Mahalle Muhtarı Cemalettin Öztürk, "Bu bölgeye ne zaman geldiklerini bilmiyoruz. Yaşlıların söylediğine göre kimisi seferberlik diyor, kimisi 300 yıl diyor" diye konuştu.

Baharın habercisi leylek erken geldi: Bu yıl bizi şaşırttı
GÜNDEM
Baharın habercisi leylek erken geldi: Bu yıl bizi şaşırttı

LEYLEKLER SAATLERE DEĞİŞTİRİLEMEZ

“Hayvanlar hissiyatlı varlıklar, doğanın şartlarından nasıl faydalanacaklarını biliyorlar” diyen Muhtar Öztürk, “Biz de onları bu yönleriyle kendimize rehber ediniyoruz. Bu leylekler bizim dünyada hiçbir dijital ve mekanik saate değişmeyeceğimiz doğal saatimiz. Her şeyimizi onlara göre ayarlıyoruz. Leylekler geldi ise verim güzel, leylek gitti ise mahsulümüzü almaya ve hayvanlarımızı kestirmeye başlıyoruz. Hiç bir dijital saate değişmiyoruz çünkü bozulma ihtimalleri var ancak hissiyatlarıyla hareket eden bu hayvanlar kesinlikle zamanı şaşırmazlar. Buna birçok kez şahit olduk. Dijital saatler anı gösteriyor. Bu hayvanlarsa geleceği de hissedebiliyorlar. Hissiyatları çok kuvvetli olduğundan önümüzdeki süreçte havanın ısınıp ısınmayacağına dair kendi sezinlemeleri neticesinde yaz döneminin başlangıcını çok daha net tahmin edebiliyorlar. Mahallemizde ekim dikim ve tarla işeri leyleklerin gelmesi ile başlıyor" ifadelerini kullandı.

Öztürk sözlerini, "Elektrik idaresi direğin üzerinde yuva var diye direği yıkmamış. Üzerinde herhangi bir kablo ya da enerji iletim hattı yok. Sadece leylekler için buraya bırakılmış” şeklinde tamamladı.

Yaren Leylek geldi, beklenen buluşma gerçekleşti: Bu yıl 10'ncu kez geldi
FOTOĞRAF 14
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Türkiye'yi Avrupa Leylek köyleri ağında temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek köyünde yaşanan balıkçı ile leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü.
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Geçtiğimiz 9 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz'ın kayığına konan 'Yaren', bu yıl 10'ncu kez geldi. Yaren Leylek'in 10'ncu kez gelişi, köylüler tarafından sevinçle karşılandı. Geçen yıllara göre 3 gün geç gelen Yaren Leylek, sabah saatlerinde balıkçı Adem amcanın kayığına konarak, balık yedi. O anlar ise Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından fotoğraflandı.
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YUVASI İZLENEBİLİYOR<br>​<br>​ 'Yaren Leylek ve Adem Amca' hikayesi Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından ortaya çıkarıldıktan sonra, doğaseverler tarafından da ilgiyle takip edilmeye başlandı.
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2019 yılında ise Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla, Yönetmen Burak Doğansoysal tarafından filme alındı ve Prag Film Ödülleri'nde En İyi Belgesel ödülünü kazandı. Karacabey Belediyesi, Yaren Leylek ve eşinin bulunduğu yuvanın internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayın ile izlenebilmesi amacıyla, www.yarenleylek.com sitesini devreye aldı. Böylelikle, Yaren Leylek kendisini merakla bekleyenler tarafından takip edilebiliyor.
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YAREN LEYLEK BENİM EVLADIM GİBİ<br> <br> Yaren Leylek hikayesiyle tanınan balıkçı Adem Yılmaz, “Gelip gelmeyeceğini merak ettim. Çünkü bu yıl üç gün geç geldi. Geleceği konusunda tereddüt etmiştim. Allah'a şükür dün köye bugün de kayığıma geldi. Çok mutluyum. Köyümüz de Yaren Leylek'i çok seviyor. Her sene olduğu gibi köye bu sene de Yaren Leylek geldi. Yaren'in gelmesinden evladımın gelmesi gibi mutluyum. Altı ay boyunca balık tutup, ona yedireceğim. Umarım her yıl gelir ve Adem amcasını sevindirir. Üç evladım vardı, dördüncüsü de Yaren oldu. Yaren'in bu sene özlemini çok çektik. Çok huzurlu ve sevinçliyim. Yaren'le hikayemiz kitap olursa çok güzel olur. Bundan şeref duyarım şeklinde konuştu.
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HERKESTE HEYECANLI BİR BEKLEYİŞ VARDI<br> <br> Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, “Yaren'in yaşı arttığı için bu yıl tedirgin bir bekleyişimiz vardı. Komşu köylere leylekler geldiği için gözümüz hep havadaydı. Bu süreçte Adem amca ile tedirgin bekledik. Leyleklerin ömürleri ortalama 10 yıl, biz Yaren'in 10 ile 14 yaş arasında olduğunu tahmin ediyoruz. Yaşlı olmasından dolayı göç konusunda tedirgindik. Yaren dün yuvasına geldi ve kondu. Herkeste heyecanlı bir bekleyiş vardı. Biz Yaren'i kayığa konmasından anlıyoruz. Bu sabah Yaren ile Adem amca kavuştu, Yaren kayığa kondu. Bu hikayeyi yurtiçi ve yurtdışında tanıtmak için sosyal medyada da kampanya başlatıyoruz diye konuştu.
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6 AYLIK BU YIL DA SONA ERDİ<br> <br> Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da, Adem Amca ile Yaren'in buluşması bu yıl onuncu kez gerçekleşti. Yarenseverlerin gözü aydın. Yaren Leylek bu yıl köyümüze gelen ilk leylek. Çok mutlu ve sevinçliyiz. Bu durum tüm Türkiye'nin takip ettiği bir konu. Prag Film Festivali'nde bu hikaye ödül aldı. Dünyaya mal olmuş bir konu aslında. Altı aylık hasret sona erdi. Yaren Leylek, onuncu yılda da Adem amcaya kavuştu. Altı ay buradaki sıcak iklimde yaşayan Yaren Leylek, kilometrelerce uzaktan hiç yolunu şaşırmadan yine yuvasına gelmiş oldu. Yaren'in gelmesiyle beraber Eskikarağaç Leylek köyüne insanlar gelmeye başladı. Yaren'e yetişkin olduğu için çip takamadık ama yavrularına bu yıl Karacabey Belediyesi olarak çip takacağız dedi.
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Yaren Leylek geldi, beklenen buluşma gerçekleşti: Bu yıl 10'ncu kez geldi
Bursa'da yaşayan Adem amca ile dostluğu filme konu olan Yaren Leylek, Eskikarağaç Leylek köyüne bu yıl 10'ncu kez geldi. 'Yaren Leylek'in gelmesiyle çok mutlu olduğunu söyleyen balıkçı Adem Yılmaz, “Yaren benim evladım gibi. Altı ay boyunca ben balık tutup, ona yedireceğim" dedi.


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