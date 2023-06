Kronik hastalığı olanlara Kurban Bayramı'nda "porsiyon kontrolü" uyarısı

"Et, C ve E vitamini içermediğinden etin yanında ızgara sebze ya da salata tüketilmeli"

"Bu özel günlerde tek çeşit besinlere ağırlık vermek yerine, öğünlerde beş ayrı gruptan besinlerin tüketilmesi sağlıklı ve dengeli seçimler için gereklidir. Bu besin grupları, süt ve süt ürünleri, et-yumurta-kuru baklagiller (nohut, mercimek, fasulye) ile yağlı tohumlar (ceviz, fındık, badem gibi besinler), sebze grupları, meyveler, ekmek ve tahıllardan oluşmaktadır. Türkiye Beslenme Rehberi'ne göre, haftada 2,5-3 porsiyon kırmızı veya beyaz et tüketilebilir. Pişmiş kırmızı et ve beyaz etin 80 gramı bir porsiyondur. Kurban Bayramı'nda öne çıkan yemek kavurmadır. Kavurma, kendi kuyruk yağı ya da başka bir yağ eklemek yerine etin kendi yağıyla, az suyla ve kısık ateşte pişirilerek tüketilmelidir. Et, C ve E vitamini içermediğinden, bir tabak et yemeğinin yanına ızgara sebze ya da salata, birkaç dilim tam buğday ekmeği ve bir bardak ayran ya da bir kase yoğurt yenilmesi dengeli bir öğündür."