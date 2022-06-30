Hayat Küçük Patronun macerası hız kesmiyor
KÜLTÜR SANAT

Küçük Patronun macerası hız kesmiyor

Ünü tüm dünyayı saran animasyon filmi Çılgın Hırsız serisi Minyonlar’a yeni bir film ekliyor. 1 Temmuz’da Gru ve minyonların yeni maceraları “Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi”yle beyaz perdeye çıkacak. Gru’nun kötü olma yolundaki mücadelesini izleyeceğimiz animasyonda, önceki filmlerden önemli karakterleri de göreceksiniz.

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Halime Kirazlı Yeni Şafak
Küçük Patronun macerası hız kesmiyor
Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi

Universal Pictures’ın yan yapım şirketi İllumination’ın, ilkini 2010 yılında yaptığı Çılgın Hırsız filminin spin-off’u Minyonlar’a yeni bir film geliyor. Çıktığı günden bugüne büyük ilgiyle izlenen animasyon filminin yeni üyesi “Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi”nin basın gösterimi gerçekleşti. Animasyon filmin yönetmen koltuğunda Kyle Balda var. Ona Brad Ableson ve Jonathan del Val eşlik ediyor. Hikayeyi ise Matthew Fogel ve Brian Lynch yazdı. Minyonları alıştığımız gibi bu kez de Pierre Coffin seslendiriyor.

Gru olmak kolay değil

Filmde ana karakter Gru’nun küçüklüğünü, kötü olma yolunda atlattığı badireleri izleyeceksiniz. Seyirci ayrıca Hırçın Altılı’ya katılmak için türlü kötülükler yapan Gru’nun, minyonlar ve diğer önemli karakterlerle nasıl tanıştığı sorularına da cevap bulacak. Bu macerada “Küçük Patron” Gru’ya minyonlardan Kevin, Stuart, Bob ve Otto eşlik edecek. Dizinin oyunu olan Minion Rush’tan da birçok referans barındıran film, sizi 1 saat 30 dakika boyunca koltuğunuza kilitleyecek. Serinin 5. filmi olacak aksiyon-komedi türündeki “Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi” 1 Temmuz’da sinemalarda olacak.

“Gru’nun Yükselişi” 1 Temmuz’da sinemalarda
HAYAT
“Gru’nun Yükselişi” 1 Temmuz’da sinemalarda
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