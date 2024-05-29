Kudüs’teki Osmanlı Şanlıurfa’da

Mescid-i Aksa’nın siyah-beyaz görüntülerinden oluşan fotoğraflar, Doç. Dr. Şerife Eroğlu Memiş’in tarihçi gözüyle yaptığı betimlemelerle sergide yer alıyor. Sergi, sadece Mescid-i Aksa’nın mimarisi ve tarihiyle sınırlı kalmayıp, Kudüs’ün sosyal ve kültürel hayatına dair önemli bilgiler de sunuyor. Osmanlı dönemi tarihî mirasımızı gözler önüne seren sergi, korunmasına katkı sağladığı bu sergi, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali’nde vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. Tarihe tanıklık eden bu nadide koleksiyonu keşfetmek ve Kudüs’ün Osmanlı dönemi mirasına yakından bakmak isteyen sanatseverler 2 Haziran’a kadar sergiyi ziyaret edilebilecek.