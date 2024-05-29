Kudüs’teki Osmanlı Şanlıurfa’da

Millî Kütüphane’nin en nadide parçalarından, Mescid-i Aksa’ya ait 42 cam negatif fotoğraf “Osmanlı’dan Günümüze Miras Mescid-i Aksa Sergisi”yle sanatseverlerle buluştu. Sergi, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında Rızvaniye Külliyesi’nde açıldı. Kudüs’ün Osmanlı dönemi tarihine ışık tutan sergideki 42 cam negatif, koleksiyoner Adem Uyar’dan temin edilerek Millî Kütüphane arşivine dâhil edildi. İzleyenleri tarihte yolculuğa çıkaran sergide, bölgenin ecdad dönemindeki haliyle bugününü kıyaslamak mümkün.
2 HAZİRAN’A KADAR GÖRÜLECEK
Mescid-i Aksa’nın siyah-beyaz görüntülerinden oluşan fotoğraflar, Doç. Dr. Şerife Eroğlu Memiş’in tarihçi gözüyle yaptığı betimlemelerle sergide yer alıyor. Sergi, sadece Mescid-i Aksa’nın mimarisi ve tarihiyle sınırlı kalmayıp, Kudüs’ün sosyal ve kültürel hayatına dair önemli bilgiler de sunuyor. Osmanlı dönemi tarihî mirasımızı gözler önüne seren sergi, korunmasına katkı sağladığı bu sergi, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali’nde vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. Tarihe tanıklık eden bu nadide koleksiyonu keşfetmek ve Kudüs’ün Osmanlı dönemi mirasına yakından bakmak isteyen sanatseverler 2 Haziran’a kadar sergiyi ziyaret edilebilecek.