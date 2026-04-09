Kudüs'ün tarihi mirası gün yüzüne çıktı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK), Kudüs'ün tarihi ve kültürel mirasını gün yüzüne çıkarmayı amaçlayan "Fezail-i Kudüs" adlı yeni yayın serisini hayata geçirdi. Yayın dizisiyle Kudüs'e dair entelektüel birikimin yeniden gündeme taşınması ve bu alandaki akademik çalışmaların desteklenmesi amaçlanıyor. Dizi kapsamında ilk olarak yayınlanan "Teşviku'l-Müştak" (Kudüs'ün Faziletleri) ile "Cevami'u'l-Feza'il" (Mekke, Medine ve Kudüs'ün Faziletleri" adlı eserlerin editörlüğünü Prof. Dr. Mustafa Uzun üstlendi. Eserleri Kübra Yılmaz yayına hazırladı.