Kültürel miras sanata dönüşüyor

İzmir’de, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin grafik tasarımı ve fotoğrafçılık bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler, kültürel miras alanlarını gezerek edindikleri izlenimleri illüstrasyonlara dönüştürüyor. TÜBİTAK destekli projeyle yürütülen çalışmalarda gençler hem tarih öğreniyor hem de el becerilerini geliştirerek geçmişin izlerini geleceğe aktarıyor.

Konak Cumhuriyet Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından TÜBİTAK destekli yürütülen “Kültürel Miras ve Arkeoloji Işığında Mesleki Eğitimde İllüstrasyon Uygulamaları” projesiyle, İzmir’in farklı ilçelerinden gelen öğrenciler, Smyrna Agorası’ndan Tarihi Kemeraltı Çarşısı’na, Pergamon Antik Kenti’nden Yeşilova Höyüğü’ne kadar birçok kültürel miras alanını ziyaret etti. Ziyaretlerde parşömen yapımı, kil objeler, halı dokuma gibi uygulamalı etkinliklere katılan öğrenciler, edindikleri deneyimleri çizimlerine ve fotoğraf kompozisyonlarına yansıtarak kültürel belleğe katkı sunuyor.