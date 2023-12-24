Kültürel mirasın görsel belleği: Film Mirasım

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan arşivdeki filmler restore edilerek, “http://filmmirasim.ktb.gov.tr” internet sayfasında erişime sunuluyor. Dijitalleştirilen ve içerik tahlilleri yapılan filmler 6 Aralık 2022’den itibaren “filmmirasim.ktb.gov.tr” internet adresi ve “Film Mirasım” mobil uygulaması üzerinden yayımlanıyor. Filmlere ilişkin bilgi ve açıklamalar Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu ve Sinema Genel Müdürlüğünce oluşturuldu. Nitrat tabanlı filmler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema TV Merkezince dijital ortama aktarıldı. Erişime açılışının üzerinden bir yıl geçen sitede, şu anda “1895-1918” dönemine ait 71, “1918-1938” dönemine ait 130, “1938-1950” yıllarında kaydedilen 196, “1950-1960” yıllarında kaydedilen 230, “1960 sonrası”na ait 261 görüntü yer alıyor. Sayfadaki “diğer” sekmesi altında ise 89 film bulunuyor.