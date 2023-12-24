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Kültürel mirasın görsel belleği: Film Mirasım

Kültürel mirasın görsel belleğini oluşturan filmlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için erişime açılan “Film Mirasım” internet sitesinde bir yılda 977 film yayımlandı.

04:00 - 24/12/2023 Pazar
Güncelleme: 04:11 - 23/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan arşivdeki filmler restore edilerek, “http://filmmirasim.ktb.gov.tr” internet sayfasında erişime sunuluyor. Dijitalleştirilen ve içerik tahlilleri yapılan filmler 6 Aralık 2022’den itibaren “filmmirasim.ktb.gov.tr” internet adresi ve “Film Mirasım” mobil uygulaması üzerinden yayımlanıyor. Filmlere ilişkin bilgi ve açıklamalar Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu ve Sinema Genel Müdürlüğünce oluşturuldu. Nitrat tabanlı filmler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema TV Merkezince dijital ortama aktarıldı. Erişime açılışının üzerinden bir yıl geçen sitede, şu anda “1895-1918” dönemine ait 71, “1918-1938” dönemine ait 130, “1938-1950” yıllarında kaydedilen 196, “1950-1960” yıllarında kaydedilen 230, “1960 sonrası”na ait 261 görüntü yer alıyor. Sayfadaki “diğer” sekmesi altında ise 89 film bulunuyor.

Atatürk’ün yurt ziyaretlerinden Meclis konuşmalarına

Sitede, Osmanlı döneminden Cumhuriyet’e, fabrika işleyişinden öğretmen adaylarının idmanına farklı görüntüler yer alıyor. Videolar arasında Enver Paşa’nın katıldığı Adapazarı Askeri İmalat Fabrikası açılışı, Ahırkapı Çadır ve Melbusat Fabrikası’nın işleyişi, cambaz, folklor gösterileri ve yarışmaların düzenlendiği şenlik, Darülmuallim’in idman talimleri, Sultan 5. Mehmet Reşat’ın cenaze töreni, Sultanahmet Mitingleri ile 1. Dünya Savaşı ve Çanakkale Savaşı’ndan görüntüler de bulunuyor. Yurdun düşman işgalinden kurtuluş sürecine ait birçok videonun bulunduğu arşivde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Meclis konuşmaları, yabancı heyetleri kabulü, yurt ziyaretleri ve cenaze törenine ilişkin görüntülere de yer veriliyor.


Film çekerken işgalcilerle mücadele etmeniz gerekiyor
Film çekerken işgalcilerle mücadele etmeniz gerekiyor

Filistin asıllı İngiliz yönetmen Farah Nabulsi, “Bugün Oğlumu Aldılar”ın ardından “Öğretmen” filmiyle de Filistinli gençlerin dramını anlatıyor. “Filistin halkının onlarca yıldır yaşadıkları büyük adaletsizliğin karşısında hissettiğim derin acıdır” diyen Nabulsi, son filmini çekerken de işgalcilerle mücadele etmek zorunda kaldığını söylüyor. Londra’da doğup, büyüyen Farah Nabulsi, çocukken sık sık gittiği Filistin’e 25 yıl sonra bir yetişkin olarak dönmüş. Nabulsi, bu dönüşü sonrasında Filistin halkına yapılan haksızlık karşısında bankacılığı bırakıp yönetmen olmayı seçmiş. İki çocuk annesi olan Nabulsi, işgal altındaki Filistinli çocukların yaşamını beyaz perdeye taşımaya devam ediyor.


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