​Laga’nın renkleri bu tuvallerde.

Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Sanat’ta yeni bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Çanakkale Savaşı’nda ressam olarak görev yapan Mehmet Ali Laga’nın vefatının 75. yılına özel olarak açılan “Vefatının 75. Yılında Mehmet Ali Laga-Asker ve Ressam” sergisinde ressamın çeşitli dönemlerde verdiği orijinal eserleri göreceksiniz. Ressamın farklı isimlerin koleksiyonunda bulunan resim, fotoğraf ve belgeleri de sanatseverlere sunuluyor. Küratörlüğünü Ömer Faruk Şerifoğlu’nun üstlendiği sergide, açık hava ressamı olan Laga’nın birbirinden güzel manzara resimleri, natürmortları ve portreleri yer alıyor. Odalar arasında gezerken Laga’nın resimlerinde bulunan, kimi zaman güçlü çizgilerine kimi zaman da ışık ve rengin etkisiyle içsel değişimine şahit olabilirsiniz. Zamanda yolculuk yaptırarak dönemin Edirne, Sofya, Çanakkale ve Bursa’sının yanı sıra İstanbul’dan Boğaziçi, Üsküdar, Beşiktaş ve Büyükada’sını tuvallarde gezeceksiniz.

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TEKRARLARINDA TEKRARSIZLIK VAR

Avrupa’da eğitim görmemiş olsa da Türk resminin önemli isimlerden olan Laga’nın karakalemlerinde, çizgisellik ve tarama yöntemine nasıl yer verdiğine şahit olacaksınız. Evleri, meydanları, camileri, çeşmeleri, gemileri resmeden asker ressamın, yaşamının büyük bir kısmını geçirdiği Büyükada’yı farklı yönleriyle aktardığı tuvallerini de görmeden Kazlıçeşme Sanat’tan ayrılmayın. Dağlar, kayalar ve tabiatın herhangi bir köşesini resmetmeye değer gören ressam, bu manzaralara duygularını nasıl dahil ettiğine de dikkat edin. Tekrarlarında bile bir tekrarsızlık oluşturan Laga’nın resimleri, barındırdığı sessizlikle izleyiciyi derin bir sükunete çekiyor. Tüm bu güzel tuvalleri, 31 Aralık’a kadar Kazlıçeşme Sanat’ta görebilirsiniz.