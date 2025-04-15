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Lego'nun patronu trajik şekilde yaşamını yitirdi: Kraliçenin yakın dostuydu

Lego'nun patronu trajik şekilde yaşamını yitirdi: Kraliçenin yakın dostuydu

18:3615/04/2025, Salı
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Lego üst düzey yöneticisi ve Kraliyet ailesinin yakın dostu Michael Halbye kayak kazasında öldü.
Lego üst düzey yöneticisi ve Kraliyet ailesinin yakın dostu Michael Halbye kayak kazasında öldü.

64 yaşındaki Michael Halbye, cumartesi günü Verbier bölgesinde kayak yaparken pistten düşerek ölümcül şekilde yaralandı. Lego'nun sahibi olan Kirkbi adlı şirket yaptığı açıklamada, Bay Halbye'nin hemen hastaneye kaldırıldığını ancak kısa bir süre sonra iç kanamadan hayatını kaybettiğini söyledi.

Danimarka merkezli ünlü oyuncak şirketi Lego'nun üst düzey yöneticilerinden ve Danimarka Kraliyet Ailesi’nin yakın dostlarından Michael Halbye, geçirdiği trajik bir kayak kazası sonucu hayatını kaybetti.
64 yaşındaki Halbye’nin ani vefatı, hem iş dünyasında hem de Danimarka kamuoyunda derin bir üzüntüyle karşılandı.
Kaza, Alpler’de tatil yaptığı sırada meydana geldi. Halbye’nin kayak yaptığı sırada dengesini kaybederek yüksekten düştüğü ve olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Yerel yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken, kazanın bir anlık dikkatsizlik sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor.

Michael Halbye, Lego Group bünyesinde uzun yıllardır üst düzey görevlerde bulunmuş, özellikle markanın küresel stratejilerinde önemli rol oynamış bir isimdi. Aynı zamanda Danimarka Kraliyet ailesine olan yakınlığıyla da tanınıyordu. Kraliyet ailesi ile olan bağları, resmi etkinliklerde ve hayır projelerinde sık sık bir araya gelmelerine de yansımıştı.

LEGO EĞİTMENİNDEN PAYLAŞIM

The Sun'ın haberine göre Lego eğitmeni Michel Knecht, LinkedIn hesabında siyah bir Lego parçasının görselini paylaşarak, “RIP Michael Halbye” notunu düştü. Knecht paylaşımında,
“Tüm Lego ailesi Michael Halbye'nin yasını tutuyor
” ifadelerine yer verdi.


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