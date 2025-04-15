Kaza, Alpler’de tatil yaptığı sırada meydana geldi. Halbye’nin kayak yaptığı sırada dengesini kaybederek yüksekten düştüğü ve olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Yerel yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken, kazanın bir anlık dikkatsizlik sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor.