LGBT'li Nuray Güler ve Yeliz Günay'ın 'bebeğimiz oldu' paylaşımı infiale neden oldu

LGBT'li bir çiftin "bebeğimiz oldu, artık aileyiz" ifadeleriyle bir bebekle yaptığı paylaşımlar sosyal medyada adeta infiale neden oldu.

Domuz eti yeme videosuyla daha önce tepkilerin hedefi olan Nuray Güler ve Yeliz Günay isimli ikili, bir bebekle çekildikleri fotoğrafı "Artık 3 kişilik bir aileyiz, hoş geldin oğlum" notuyla paylaştı. Ayrıca, bebekle çekilmiş fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaştıkları görüldü.

Sosyal medyada kullanıcılar, hem çocuk istismarı yapıldığı gerekçesiyle duruma tepki gösterdi.

Öte yandan, fotoğraftaki çocuğun yaklaşık bir yıldır Yeliz Günay ve Nuray Güler'in yanında olduğu belirtildi.

Gelen tepkilerden sonra ikili, sosyal medya hesaplarını kapattı.

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