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Hayat

Litres sesli kitaplarıyla Türkiye’de

Dijital ve sesli kitap servisi Litres’in web sitesi ve mobil uygulaması Türkçe yayına başladı.

04:00 - 16/04/2024 Salı
Güncelleme: 03:07 - 16/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Litres Şirketler Grubundan yapılan açıklamada okurların “litres-tr.com” web sitesinin yanı sıra iOS ve Android uygulamasıyla ücretsiz eserler de dahil 3 binden fazla Türkçe elektronik ve sesli kitaba ulaşabileceği belirtildi. Litres, Türkçe, Rusça, Azerice ve diğer dillerdeki kitapların dahil olduğu geniş bir katalog sunuyor. Yıl sonuna kadar 10 bin e-kitap ve sesli kitaba ulaşması hedeflenen platform, Can Yayınları, Notos Kitap, İthaki Yayınları, Maya Kitap ve Altın Kitaplar’ın arasında olduğu 15 ulusal yayıneviyle sözleşme imzaladı.



#aktüel
#Litres
#Mobil Uygulama
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