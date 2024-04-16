Litres sesli kitaplarıyla Türkiye’de

Litres Şirketler Grubundan yapılan açıklamada okurların “litres-tr.com” web sitesinin yanı sıra iOS ve Android uygulamasıyla ücretsiz eserler de dahil 3 binden fazla Türkçe elektronik ve sesli kitaba ulaşabileceği belirtildi. Litres, Türkçe, Rusça, Azerice ve diğer dillerdeki kitapların dahil olduğu geniş bir katalog sunuyor. Yıl sonuna kadar 10 bin e-kitap ve sesli kitaba ulaşması hedeflenen platform, Can Yayınları, Notos Kitap, İthaki Yayınları, Maya Kitap ve Altın Kitaplar’ın arasında olduğu 15 ulusal yayıneviyle sözleşme imzaladı.