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Mahyalar asıldı camiler temizlendi

Mahyalar asıldı camiler temizlendi

04:0028/02/2025, Cuma
G: 28/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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On Bir Ayın Sultanı Ramazan için binlerce Müslüman’ı ağırlayan camiler gül sularıyla temizlendi, minareler mahyalarla süslendi.

Fatih Belediyesi ekiplerince Ayasofya Camii, içi ve çevresi temizlendi, halılar elektrik süpürgeleriyle süpürüldü, tozu alınan ayakkabılıklara ve caminin içine dezenfektan sıkıldı. Caminin içine ve dışına da gül suyu sıkılırken, şadırvan, cami avlusu ve Ayasofya Meydanı sıcak suyla yıkandı. Ankara'daki 22 camide mahyalarla süslendi. Camilerin mahyasından “Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan”, “Oruç tut, sıhhat bul”, “Ramazan bereket ayıdır”, “Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun” mesajları verilmeye başlandı. Kentin büyük ve tarihi camileri olan Kocatepe ve Hacı Bayram'da bu yıl mahya asılmayacak. Osmanlı payitahtı Bursa’nın simgelerinden Ulu Cami de ramazana gül suyuyla hazırlanıyor. Öte yandan Ulu Cami’ye “Allah iyilik yapanları sever” yazılı mahya da asıldı.



#Ramazan
#Aktüel
#Toplum

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