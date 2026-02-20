Mavera Ödülleri 2026: 'Yeryüzü Emanet İnsan Sorumlu!' konulu şiir hikaye ve deneme yarışması

Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın icra ettiği ve her sene ilginin giderek arttığı Mavera Ödülleri yarışma programının bu yıl 9.su düzenleniyor. Yeryüzü Emanet, İnsan Sorumlu! konulu, ödüllü şiir, hikaye ve deneme yarışması için başvurular başladı.
Alanında uzman hocalarımızın üç farklı kategoride değerlendireceği yazılardan, her bir kategoride 10, toplamda 30 öğrenci ödül alacaktır. Bu ödüllerin yanı sıra dereceye giren yazılar Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç ayrı dilde derlenerek kitap haline getirilecektir.
Hasan Bozdaş
İsmail Karakurt
Meryem Kılıç
Merve Yaylacık
Nurettin Durman
Osman Özbahçe
Arzu Kadumi
Hasibe Çerko
Mehmet Kahraman
Mustafa Nezihi Pesen
Sadık Yalsızuçanlar
Sema Bayar
Abdulkadir Macit, Prof. Dr
Faruk Taşçı, Prof. Dr
Mehmet Aycı
Şefik Memiş, Doç. Dr
Ünsal Ünlü
Yağız Gönüler yer almaktadır.
Yurt içi ve yurt dışında yaşayan ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim alan öğrenciler 03 Nisan 2026 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilir.