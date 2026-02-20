Mavera Ödülleri 2026: 'Yeryüzü Emanet İnsan Sorumlu!' konulu şiir hikaye ve deneme yarışması

Alanında uzman hocalarımızın üç farklı kategoride değerlendireceği yazılardan, her bir kategoride 10, toplamda 30 öğrenci ödül alacaktır. Bu ödüllerin yanı sıra dereceye giren yazılar Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç ayrı dilde derlenerek kitap haline getirilecektir.