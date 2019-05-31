Mavera ödülleri sahiplerini buldu

Bağlarbaşı Kültür Merkezinde ülkenin önde gelen bürokrat, akademisyen ve iş adamlarının katılımıyla gerçekleşen “Küresel Barış ve Adalet” deneme yarışması finalinin ardından vakfın geleneksel iftar yemeği gerçekleştirildi. Her sene ödüllü yarışmalarıyla, çeşitli konularda farkındalık yaratmayı amaçlayan Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın organize ettiği “Mavera Ödülleri”, başta yarının yetişkinleri olan gençler olmak üzere, tüm insanları ortak bir çağrıda buluşturmayı hedefliyor.

Mustafa Kara

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kara, yaklaşık 25 farklı ülkenin öğrencilerine sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetleri düzenlerken vakfın temel amacının “Milletin geleceğinde öncü rolü oynayacak şahsiyetlerin yetişmesine katkıda bulunmak” olduğunu ifade etti.

Mehmet Koca

Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Koca ise, adaletin ve barışın olmadığı ve kuralı koyanın hiçbir ahlaki bağlayıcılık hissetmeden, koyduğu kuralı ihlal ettiği bir dünyayı resmetti. Çıkış yolu olarak Aliya’nın mücadelesi ve ideallerinden beslenmenin mümkün olduğunu vurguladı.

Gençlerin duygu ve düşüncelerini “deneme” türüne uygun olarak yazılı hale getirilmelerinin teşvik edildiği yarışmada, 13 öğrenciye Bosna Hersek Seyahati, ilk 3’e girenlere ayrıca Dizüstü Bilgisayar takdim edildi. Gaziantep Üniversitesi’nden İbrahim Sercan Savcı 1. Olurken, Boğaziçi Üniversitesi’nden Ayşegül Özdoğan 2. ve İstanbul Üniversitesi’nden Merve Şahin Alemdar da 3. sırayı aldı.