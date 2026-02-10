Maya'yı meyve bahçesinde büyütüyor

Ubeyd Baş’ın aileler için istediği destekler ise şunlar: “Sağlık Bakanlığı’nın bu sendromla ilgili bir veri tabanı yok. Sağlık kurullarının ÇÖZGER raporlarında ise 'diğer' başlığı altında yer alıyor. Rapor verilirken ailelere kolaylık sağlanmalı. Engellilere tanınan hakların kimilerince sömürülmesiyle gelişen bir bakış açısı var ki kurumlardaki muhataplarınız size dolandırıcı ve dilenci nazarıyla bakıyor. İmkanım olsa sağlık kurumlarında empatisi yüksek, ailesinde engelli birey olan çalışanların istihdam edilmesini sağlardım. Her ilde engelli yaşam merkezleri açardım. Örneğin 3 yıldır gazeteci kimliğim ve Maya’nın babası olarak mücadelesini verdiğim Engelli Yaşam Merkezi henüz açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kayıt için engellinin 13 yaş üstü olması, ağır engelli olmaması ve kendi hijyen temizliğini yapabilme şartı koymuş. Kayıt yaptırmaya gittiğimde bunları sağlayamadığımız için almadılar."